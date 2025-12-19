Impressions de Digital Foundry sur la démo de Final Fantasy VII Remake pour Switch 2 :
- La version Switch 2 est basée sur la version Intergrade.
- Pas un portage impossible, mais reste impressionnant.
- Impressionnant aussi en mode portable.
- Une expérience vraiment excellente.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=wQoWX_Q94vs/
tags :
posted the 12/19/2025 at 05:48 PM by link49
j'ai un traduction de Deepl qui dit "Ce n'est pas un « port impossible », mais c'est quand même assez impressionnant."
Pas de mode performance, le seul point vraiment négatif. Mais au moins c'est parfaitement stable.
lafibre a résolution équivalente avec la Serie S, l'image est plus détaillée, plus stable, comme si la résolution était supérieure.
Comme ils l'avaient dit dans un interview, visuellement ça donne l'impression d'être plus au niveau d'un rendu 1440p que 1080p.
Merci le DLSS. Ya juste les cheveux ou il y a un peu dartifact.
N’empêche, heureusement que les tiers soient présents pour la Switch 2 pour les comparos car c’est pas avec leurs exclus qu’on peut vanter la puissance de la console. Dommage car il y a de quoi..
Après plus que la puissance de calcul brut, ou c'est effectivement similaire à de la PS4 en portable, ce qui est hyper hasardeux, c'est comparer une vielle architecture 'bidon' et un HDD des enfers (capable de faire tourner une dinguerie comme TLoUP2 malgré tout ), a la meilleure architecture jamais utilisée dans une console à ce jour, SSD, DLSS, et même capable à un zeste de RT comme dans Star Wars Outlaws.. elles jouent vraiment pas dans la même catégorie, même la PS4 Pro, si on ne regarde pas que la puissance de calcul.
On va pas féliciter la console à chaque jeu cross gen ou qui tourne sur un "vieux moteur" style RE Engine.
Sur Rebirth ce sera plus intéressant de voir ce que peut faire la console (déjà que la PS5 c'est flou édition en mode performance).
Et Nintendo continuera a être en décalage graphiquement, car c'est pas leur objectif, ou dans leur adn......
Nintendo est en décalage depuis la Wii seulement (même celle-ci proposait des jeux impressionnants au vu du hardware) mais c'était bien leur objectif ou dans leur ADN faut arrêter de refaire le monde
Concernant la Switch 2, il va falloir que tout le monde se mette d'accord pour dire que la console est excellente et puissante comme il faut, et que chaque studio tiers qui fait un effort d'optimisation sur ses jeux, fait que les jeux tournent nickel sur la Switch 2.
En voyant les annonces et trailers des Game Awards, on peut en douter.
Et Nintendo continuera a être en décalage graphiquement, car c'est pas leur objectif, ou dans leur adn......
Ca a été dans leur ADN (SNES, etc), ça ne l'est plus car ça coûte "moins cher" pour eux, mais "aussi cher" pour nous, donc ils y gagnent. Non pardon, c'est même "plus cher" pour nous, avec du MK World à 90€ (prix officiel)
jenicris yep SSD, vu que les supports de stockage ont evolué ça a été une revolution pour les moteurs de jeux. Ils étaient tres HDD bottleneck et adapté pour limiter le nombre de lecture, maintenant, ils vont recuperer l'info à la demande et la decharge aussitot. La S2 peut supporter cette approche moderne, que la old gen ne pourrait pas faire.