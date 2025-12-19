Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Digital Foundry] Démo FFVII Remake Switch 2 : Un portage impressionnant


Impressions de Digital Foundry sur la démo de Final Fantasy VII Remake pour Switch 2 :

- La version Switch 2 est basée sur la version Intergrade.
- Pas un portage impossible, mais reste impressionnant.
- Impressionnant aussi en mode portable.
- Une expérience vraiment excellente.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=wQoWX_Q94vs/
    posted the 12/19/2025 at 05:48 PM by link49
    comments (20)
    nicolasgourry posted the 12/19/2025 at 05:53 PM
    Not an "impossible port", but still pretty impressive
    j'ai un traduction de Deepl qui dit "Ce n'est pas un « port impossible », mais c'est quand même assez impressionnant."
    lafibre posted the 12/19/2025 at 06:48 PM
    Marrant de constater que l'image est plus stable que les autres versions (y compris PS5).

    Pas de mode performance, le seul point vraiment négatif. Mais au moins c'est parfaitement stable.
    51love posted the 12/19/2025 at 06:57 PM
    En terme de qualité d'image pure elle est quand même impressionnante cette petite Switch 2. Ya aucune autre machine portable capable de produire une image aussi clean, même celles vendues 2 fois son prix, dommage que Nintendo soit les seuls sous Nvidia.


    lafibre a résolution équivalente avec la Serie S, l'image est plus détaillée, plus stable, comme si la résolution était supérieure.

    Comme ils l'avaient dit dans un interview, visuellement ça donne l'impression d'être plus au niveau d'un rendu 1440p que 1080p.

    Merci le DLSS. Ya juste les cheveux ou il y a un peu dartifact.
    akinen posted the 12/19/2025 at 06:59 PM
    Ça tue en effet
    tripy73 posted the 12/19/2025 at 07:05 PM
    51love : clairement DLSS montre encore une fois sa supériorité face aux autres technologies concurrentes, mais la grosse différence c'est que c'est une solution hardware et non software. Du coup je suis curieux de voir ce que donneront le FSR et le PSSR quand ils exploiteront pleinement les composants dédiés.
    gat posted the 12/19/2025 at 07:13 PM
    tripy73 C’est pas toi qui disait que DF étaient des charlots ?
    51love posted the 12/19/2025 at 07:18 PM
    gat bah maintenant que la console est sortie... la fameuse PS4..
    gat posted the 12/19/2025 at 07:24 PM
    51love Bah c’est plus ou moins une PS4 en portable. Bien plus en mode docké il est vrai (selon les jeux)

    N’empêche, heureusement que les tiers soient présents pour la Switch 2 pour les comparos car c’est pas avec leurs exclus qu’on peut vanter la puissance de la console. Dommage car il y a de quoi..
    suzukube posted the 12/19/2025 at 07:43 PM
    Impressionnant pour Digital Foundry, inexcusable selon certains sur Gamekyo...
    51love posted the 12/19/2025 at 07:53 PM
    gat c'est sur que c'est pas les jeux Nintendo qui nous impressionnent visuell jusque là j'espère que les prochains AAA, Zelda, Mario, Xenoblade vont mieux exploiter les capacités de la machine, j'imagine que oui.

    Après plus que la puissance de calcul brut, ou c'est effectivement similaire à de la PS4 en portable, ce qui est hyper hasardeux, c'est comparer une vielle architecture 'bidon' et un HDD des enfers (capable de faire tourner une dinguerie comme TLoUP2 malgré tout ), a la meilleure architecture jamais utilisée dans une console à ce jour, SSD, DLSS, et même capable à un zeste de RT comme dans Star Wars Outlaws.. elles jouent vraiment pas dans la même catégorie, même la PS4 Pro, si on ne regarde pas que la puissance de calcul.
    battossai posted the 12/19/2025 at 07:53 PM
    Évidemment que le jeu allait bien tourner sur Switch 2.

    On va pas féliciter la console à chaque jeu cross gen ou qui tourne sur un "vieux moteur" style RE Engine.

    Sur Rebirth ce sera plus intéressant de voir ce que peut faire la console (déjà que la PS5 c'est flou édition en mode performance).
    cyr posted the 12/19/2025 at 08:22 PM
    La switch2 a pas 1 ans, que il y a un peu d'espoir . Une fois maîtrisé ....les tiers pourront porter des jeux récent.

    Et Nintendo continuera a être en décalage graphiquement, car c'est pas leur objectif, ou dans leur adn......
    battossai posted the 12/19/2025 at 08:31 PM
    cyr Stunt Race FX, Wave Race 64 et Rogue Leader te passent le bonjour.

    Nintendo est en décalage depuis la Wii seulement (même celle-ci proposait des jeux impressionnants au vu du hardware) mais c'était bien leur objectif ou dans leur ADN faut arrêter de refaire le monde
    snave posted the 12/19/2025 at 09:11 PM
    battossai Sur PS5 Pro, il n'y a plus aucun problème de flou concernant FF7 Rebirth, il est magnifiquement bien optimisé.

    Concernant la Switch 2, il va falloir que tout le monde se mette d'accord pour dire que la console est excellente et puissante comme il faut, et que chaque studio tiers qui fait un effort d'optimisation sur ses jeux, fait que les jeux tournent nickel sur la Switch 2.
    tripy73 posted the 12/19/2025 at 09:23 PM
    gat : ça reste des charlots, j'ai pas besoin d'eux pour me faire mon avis sur la technique d'un jeu ou les capacités d'une machine. Et perso je préfère consulter les déclarations des développeurs qui savent de quoi ils parlent, comme cette interview très instructives des développeurs de AC Shadows.
    mercure7 posted the 12/19/2025 at 10:46 PM
    Une fois maîtrisé ....les tiers pourront porter des jeux récent.

    En voyant les annonces et trailers des Game Awards, on peut en douter.

    Et Nintendo continuera a être en décalage graphiquement, car c'est pas leur objectif, ou dans leur adn......

    Ca a été dans leur ADN (SNES, etc), ça ne l'est plus car ça coûte "moins cher" pour eux, mais "aussi cher" pour nous, donc ils y gagnent. Non pardon, c'est même "plus cher" pour nous, avec du MK World à 90€ (prix officiel)
    ley posted the 12/20/2025 at 12:45 AM
    Truc intéressant à noter (et que DF n’a pas relevé), le jeu tourne en 1080p natif et n’utilise pas cette bouse de TAA comme sur les autres plateformes (qui rend le jeu flou). J’en ai discuté avec le gars derrière le mod Luma DLSS sur FF7R (qui vient de sortir d’ailleurs, je conseille vivement c’est game changer!), et il semblerait que le jeu utilise le DLAA, et c’est pour cette raison que le rendu se tape avec celui de la PS5 en mode perf (parfois mieux, parfois moins bien). L’utilisation du DLAA est super intéressante ici, ils auraient clairement pu opter pour une résolution supérieure avec le DLSS (en partant d’une résolution native inférieure), mais il semblerait que le résultat soit bien meilleur en l’état. Curieux de voir si d’autres jeux auront la même approche.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 06:13 AM
    51love SSD ?
    gaeon posted the 12/20/2025 at 05:08 PM
    Bizarrement j'ai trouvé le framerate dans la démo gênant alors que j'ai dû y jouer en 30 fps sur ps4 pro. Après c'est pitetre parce qu'en ce moment je suis sur Metroid Prime 4 qui est très fluide
    51love posted the 12/20/2025 at 07:21 PM
    gaeon certainement oui. le cerveau s'habitue vite.

    jenicris yep SSD, vu que les supports de stockage ont evolué ça a été une revolution pour les moteurs de jeux. Ils étaient tres HDD bottleneck et adapté pour limiter le nombre de lecture, maintenant, ils vont recuperer l'info à la demande et la decharge aussitot. La S2 peut supporter cette approche moderne, que la old gen ne pourrait pas faire.
