Clair Obscur : Expedition 33 a remporté le prix du Jeu de l'année aux Game Awards 2025. Le RPG acclamé par la critique du studio français Sandfall Interactive a raflé la plus prestigieuse récompense de la soirée, ainsi que les prix du Meilleur jeu indépendant, du Meilleur premier jeu indépendant, de la Meilleure direction artistique, de la Meilleure musique, du Meilleur RPG, du Meilleur scénario, de la Meilleure réalisation et de la Meilleure performance (pour Jennifer English).
Les seules catégories dans lesquelles il était nominé, mais qu'il n'a pas remportées, étaient celle du Meilleur design sonore (remporté par Battlefield 6) et le Prix du public, décerné par les joueurs et remporté par Wuthering Waves.
Clair Obscur détenait déjà le record du nombre de nominations aux Game Awards avec 13, mais avec neuf récompenses, Sandfall établit également un nouveau record du nombre de prix remportés aux Game Awards, un record précédemment détenu par The Last of Us Part II, qui avait remporté sept prix lors de l'édition 2020.
Le jeu a tellement dominé la compétition qu'aucun autre n'a remporté plusieurs prix ce soir-là.La liste complète des gagnants et des nommés est ci-dessous :
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/the-game-awards-2025-complete-list-of-winners-as-clair-obscur-wins-game-of-the-year-and-sets-a-new-record-for-awards-won/
tags :
posted the 12/12/2025 at 05:08 AM by link49
Wuthering Waves en prix du public je suis mort de rire, merci les bots et le lobbying Chinois
Je pensais que DK bananea ou Mario kart open World oumicroid 4 allait le remporter
Donc c'est égalité en restant objectif.
Ce qui est en revanche un peu dommage c'est que le même jeu ait cette double visibilité jeu de l'année + jeu indé de l'année au dépend d'un Silksong, Blue Prince, Hadès 2 par exemple.
Ce que je veux dire par là, au vu du buzz, c'était évident qu'il aurait le GOTY, mais après toutes les récompenses sont très contextuelles. Si le jeu était sortie l'année d'une mastodonte, GTA6, TW4 ou un Zelda AAA en face, par exemple, il aurait pas pu gagner autant de récompenses et notamment le GOTY, donc dans ce cas, le prix du meilleur jeu indé aurait été nettement moins discuté.
La, sans rien enlever aux belles qualités du jeu, d'autant que c'est un jeu qui mérite bcp déloge, il a pas été parachuté là parce qu'un gros éditeur ou une licence historique, ça reste un tour de force qu'on ne reverra certainement pas de sitôt, ca reste toutefois un peu dommage qu'il y ait tjs autant d homogénéité dans les nominations et les prix a ce genre de cérémonie.
sonilka Pour ma part, au bout de 5 heures, j'ai complétement décroché. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel ou de révolutionnaire même si certains aspects sont très solides (DA, musique) tout comme d'autres titres. Pas sur que l'ampleur de cet engouement serait identique si le jeu était marqueté comme un AAA.
onsentapedequijesuis Discours habituel suivi d'aucun fait. On nous avoit sorti le même discours avec Zelda BOTW ou encore Elden Ring. En 2025, nous restons toujours sur des jeux 'classiques' qui répondent à un cahier des charges.
C'est surtout une proposition bien calibré, pragmatique et efficace. Avec un accent extrêmement poussé sur le coté artistique, mais aussi son ecriture, ses personnages cohérents. Une belle histoire, pas manichéenne, pas stupide, mais humaines et matures, avec un zeste d'humour mais bien amené, pas ridicule, pas forcé. Et manette en main, c'est aussi très solide. Le jeu a evidemment certains soucis, lié ou non a son budget, mais c'est un jeu qui s'avere marquant pour ceux qui rentrent dans cet univers.
Tu devrais peut etre revoir tes attentes et lui laisser une nouvelle chance, des fois ca passe lancer le jeu de façon plus 'neutre' et pas te laisser embarquer par le buzz, l'over hype...
Tu dis n'importe quoi !!!! Donc dès qu'il y a beaucoup d'engouement, c'est pas normal, c'est du sur-engouement ou du sur-cotage !?? Ce que tu décris là c'est juste un phénomène normal lorsque quelque chose est exceptionnel, et Expedition 33 est exceptionnel, même si quelques personnes (une infime minorité, vu que c'est le jeu le mieux noté de tous les temps par les joueurs) ne sont pas d'accord.
Ton "effet réseau sociaux" que tu sembles critiquer, c'est ni plus ni moins qu'un bouche à oreilles extrêmement positif. Et ça n'arrive pas par hasard...
Magnifique csc, je n'ai meme pas besoin d'en rajouter. Merci.
Ca je suis bien d'accord. Autant j'aime bien le jeu mais quand je lis ou entend que c'est un des meilleurs RPG de ce style de tous les temps...