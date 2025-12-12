Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Clair Obscur : Expedition 33
4
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18721
visites since opening : 31796837
link49 > blog
[TGA2025] Clair Obscur fait tomber le record de The Last of Us Part II


Clair Obscur : Expedition 33 a remporté le prix du Jeu de l'année aux Game Awards 2025. Le RPG acclamé par la critique du studio français Sandfall Interactive a raflé la plus prestigieuse récompense de la soirée, ainsi que les prix du Meilleur jeu indépendant, du Meilleur premier jeu indépendant, de la Meilleure direction artistique, de la Meilleure musique, du Meilleur RPG, du Meilleur scénario, de la Meilleure réalisation et de la Meilleure performance (pour Jennifer English).

Les seules catégories dans lesquelles il était nominé, mais qu'il n'a pas remportées, étaient celle du Meilleur design sonore (remporté par Battlefield 6) et le Prix du public, décerné par les joueurs et remporté par Wuthering Waves.

Clair Obscur détenait déjà le record du nombre de nominations aux Game Awards avec 13, mais avec neuf récompenses, Sandfall établit également un nouveau record du nombre de prix remportés aux Game Awards, un record précédemment détenu par The Last of Us Part II, qui avait remporté sept prix lors de l'édition 2020.

Le jeu a tellement dominé la compétition qu'aucun autre n'a remporté plusieurs prix ce soir-là.La liste complète des gagnants et des nommés est ci-dessous :

Source : https://www.videogameschronicle.com/news/the-game-awards-2025-complete-list-of-winners-as-clair-obscur-wins-game-of-the-year-and-sets-a-new-record-for-awards-won/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ouken
    posted the 12/12/2025 at 05:08 AM by link49
    comments (25)
    altendorf posted the 12/12/2025 at 05:10 AM
    Certains prix ont été un poil trop forcé, mais sinon c'est mérité. Bravo à Sandfall Interactive pour faire rayonner la France.
    ferthahuici posted the 12/12/2025 at 05:13 AM
    Amplement mérité. Même si on pourrait discuter du fait que le jeu rafle les prix sur la partie "indé" mais au delà de ça il n'y avait aucune place pour la discussion, ce qu'ils ont réalisé est un tour de force comme rarement vu dans l'industrie du JV moderne.

    Wuthering Waves en prix du public je suis mort de rire, merci les bots et le lobbying Chinois
    link49 posted the 12/12/2025 at 05:14 AM
    Avec la nouvelle MAJ, ça me donnerait envie de le finir une troisième fois.
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:31 AM
    C'est le seul qui le méritait logique.
    kikoo31 posted the 12/12/2025 at 06:00 AM
    J ai le seum
    Je pensais que DK bananea ou Mario kart open World oumicroid 4 allait le remporter
    senseisama posted the 12/12/2025 at 06:01 AM
    The last of us 2 n'avait pas deux nomination qui sont les deux jeux indépendants. Je dirais qu'il sont a égalité
    jenicris posted the 12/12/2025 at 06:08 AM
    kikoo31
    link49 posted the 12/12/2025 at 07:02 AM
    senseisama Techniquement, Clair Obscur est bien un jeu indépendant.
    sonilka posted the 12/12/2025 at 07:53 AM
    jenicris le seul non (y a 2/3 autres jeux d'excellente facture sortis cette année comme Silksong ou Hadès 2). Sauf qu'aucun n'a eu cette espèce de "sur-engouement" notamment de la part des médias (spécialisés ou non). Ce que j'appelle l'effet réseaux sociaux. Un truc qu'on monte en épingle bien au dela de ce qu'il devrait etre parce que ca fait bien et/ou parce que c'est à la mode. CO est un très bon jeu mais on est dans l'excès. Quand tu vois tout ce qui se passe autour du jeu, t'as l'impression qu'on est face à une révolution ludique, qu'on avait pas vu ca depuis des années et j'en passe. Y a zéro nuance, on croirait voir de multiples enfants devant le père Noel. N'importe qui qui a joué au jeu et a un peu d'expérience verra les qualités mais aussi les défauts du jeu. Qu'il soit récompensé pour ses qualités n'est pas illogique mais un peu de bon sens et d'objectivité serait plus que bienvenu.
    dalbog posted the 12/12/2025 at 08:06 AM
    Il ne méritait pas ses deux prix indépendants.
    Donc c'est égalité en restant objectif.
    51love posted the 12/12/2025 at 08:09 AM
    link49 senseisama techniquement oui il y a aucun scandale à le mettre dans la catégorie indé.

    Ce qui est en revanche un peu dommage c'est que le même jeu ait cette double visibilité jeu de l'année + jeu indé de l'année au dépend d'un Silksong, Blue Prince, Hadès 2 par exemple.

    Ce que je veux dire par là, au vu du buzz, c'était évident qu'il aurait le GOTY, mais après toutes les récompenses sont très contextuelles. Si le jeu était sortie l'année d'une mastodonte, GTA6, TW4 ou un Zelda AAA en face, par exemple, il aurait pas pu gagner autant de récompenses et notamment le GOTY, donc dans ce cas, le prix du meilleur jeu indé aurait été nettement moins discuté.

    La, sans rien enlever aux belles qualités du jeu, d'autant que c'est un jeu qui mérite bcp déloge, il a pas été parachuté là parce qu'un gros éditeur ou une licence historique, ça reste un tour de force qu'on ne reverra certainement pas de sitôt, ca reste toutefois un peu dommage qu'il y ait tjs autant d homogénéité dans les nominations et les prix a ce genre de cérémonie.
    link49 posted the 12/12/2025 at 08:12 AM
    51love Complétement d'accord. Il faut voir le terme indépendant au sens plus large. Et le jeu mérite selon moi clairement tous ses prix, et ceux à venir.
    zekk posted the 12/12/2025 at 08:47 AM
    sonilka
    ducknsexe posted the 12/12/2025 at 09:00 AM
    kikoo31 91% meta 86% meta 80% meta
    onsentapedequijesuis posted the 12/12/2025 at 09:36 AM
    Plus que mérité, j'espère que ca influencera l'industrie pour des projet à taille humaine, et des budgets raisonnables.
    ouken posted the 12/12/2025 at 09:50 AM
    merité c'est une tuerie !!! Le TpT a de beau jour devant lui maintenant
    jobiwan posted the 12/12/2025 at 09:53 AM
    Ayant obtenu le financement d'un éditeur (et non d'une banque ou autre investisseur), le titre n'avait rien à faire dans les différentes catégories 'indépendant' et avoir la décence de laisser la place à d'autres titres véritablement indépendant. Quant à la meilleure performance, c'est du forcing. Le choix était assez vaste pour retenir qu'un seul acteur par titre. Ils se sont surement dit que s'il plaçait 6 acteurs, cela se verrait de trop, sans quoi ils l'auraient surement fait.

    sonilka Pour ma part, au bout de 5 heures, j'ai complétement décroché. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel ou de révolutionnaire même si certains aspects sont très solides (DA, musique) tout comme d'autres titres. Pas sur que l'ampleur de cet engouement serait identique si le jeu était marqueté comme un AAA.

    onsentapedequijesuis Discours habituel suivi d'aucun fait. On nous avoit sorti le même discours avec Zelda BOTW ou encore Elden Ring. En 2025, nous restons toujours sur des jeux 'classiques' qui répondent à un cahier des charges.
    onsentapedequijesuis posted the 12/12/2025 at 10:40 AM
    jobiwan "j'espère que".
    51love posted the 12/12/2025 at 11:56 AM
    jobiwan Y'a rien a cherché de revolutionnaire dans Clair Obscur.

    C'est surtout une proposition bien calibré, pragmatique et efficace. Avec un accent extrêmement poussé sur le coté artistique, mais aussi son ecriture, ses personnages cohérents. Une belle histoire, pas manichéenne, pas stupide, mais humaines et matures, avec un zeste d'humour mais bien amené, pas ridicule, pas forcé. Et manette en main, c'est aussi très solide. Le jeu a evidemment certains soucis, lié ou non a son budget, mais c'est un jeu qui s'avere marquant pour ceux qui rentrent dans cet univers.

    Tu devrais peut etre revoir tes attentes et lui laisser une nouvelle chance, des fois ca passe lancer le jeu de façon plus 'neutre' et pas te laisser embarquer par le buzz, l'over hype...
    jobiwan posted the 12/12/2025 at 02:11 PM
    onsentapedequijesuis Oui, je l'ai bien compris.
    djfab posted the 12/12/2025 at 03:24 PM
    sonilka : " "sur-engouement" notamment de la part des médias (spécialisés ou non). Ce que j'appelle l'effet réseaux sociaux."

    Tu dis n'importe quoi !!!! Donc dès qu'il y a beaucoup d'engouement, c'est pas normal, c'est du sur-engouement ou du sur-cotage !?? Ce que tu décris là c'est juste un phénomène normal lorsque quelque chose est exceptionnel, et Expedition 33 est exceptionnel, même si quelques personnes (une infime minorité, vu que c'est le jeu le mieux noté de tous les temps par les joueurs) ne sont pas d'accord.

    Ton "effet réseau sociaux" que tu sembles critiquer, c'est ni plus ni moins qu'un bouche à oreilles extrêmement positif. Et ça n'arrive pas par hasard...
    onsentapedequijesuis posted the 12/12/2025 at 04:53 PM
    jobiwan Ah ca marche ! Après ils imiteront pas une formule difficile à designer ! Witcher 3 ou Zelda BOTW il y arrivent pas . Par contre les Souls like ils tentent. (et ca marche pas en général)
    sonilka posted the 12/12/2025 at 05:19 PM
    djfab vu que c'est le jeu le mieux noté de tous les temps par les joueurs

    Magnifique csc, je n'ai meme pas besoin d'en rajouter. Merci.
    djfab posted the 12/12/2025 at 05:32 PM
    Sonilka : il est ou le problème ? Tu ne peux pas dire que c'est des fan boy pro N ou pro S qui ont mis des 10/10 pour soutenir leur fabriquant favori !
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:47 PM
    sonilka t'as l'impression qu'on est face à une révolution ludique, qu'on avait pas vu ca depuis des années et j'en passe. Y a zéro nuance, on croirait voir de multiples enfants devant le père Noel. N'importe qui qui a joué au jeu et a un peu d'expérience verra les qualités mais aussi les défauts du jeu. Qu'il soit récompensé pour ses qualités n'est pas illogique mais un peu de bon sens et d'objectivité serait plus que bienvenu.

    Ca je suis bien d'accord. Autant j'aime bien le jeu mais quand je lis ou entend que c'est un des meilleurs RPG de ce style de tous les temps...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo