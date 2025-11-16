Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
474
Likes
Likers
link49
[Metroid Prime 4 Beyond] Ce que donnerait la version Switch 1 et Switch 2
La plupart du temps, voir tout le temps, c'est la version Switch 2 qui est mis en avant. Pour avoir un possible aperçu des deux versions, voici un petit comparatif :

On commence par la version Switch 1 :

- Mode docked : 900p à 60 images/s
- Mode portable : 600p à 60 images/s
- Quasiment identique à Metroid Prime : Remastered



Et pour la version Switch 2 :

- Mode docked (qualité) : 4K à 60 images/s
- Mode docked (performance) : 1080p à 120 images/s
- Mode portable (qualité) : 1080p à 60 images/s
- Mode portable (performance) : 720p à 120 images/s



De quoi se faire une petite idée du rendu des deux versions.

Source : https://www.neogaf.com/threads/metroid-prime-4-beyond-overview-trailer-switch-2.1690195/page-7/
    1
    Like
    Who likes this ?
    ducknsexe
    posted the 11/16/2025 at 07:43 PM by link49
    comments (5)
    micheljackson posted the 11/16/2025 at 07:52 PM
    Tiens, je croyais que les graphismes ne comptaient pas, finalement si ?
    forte posted the 11/16/2025 at 07:54 PM
    micheljackson Ca me fait marrer ca aussi, à l'époque de la première Switch c'était pas grave. Comme le 30fps d'ailleurs. Attention je ne parle pas de Link49, je parle en général. Comme d'hab, UN REGAL.
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 07:56 PM
    POPoPoPOooooo une sacrée différence. Cest pas possible certaines personnes ont dit que ca ressemblait a de la ps360


    Une exclusivité multi-swicth, et nul par ailleurs
    benichou posted the 11/16/2025 at 08:36 PM
    ducknsexe toujours dans l’exagération…
    La version switch2 ne ressemble certes pas à de la ps360 mais elle n’approche même pas du niveau technique de killzone sur ps4 sortie…il y a 12 ans.
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 08:58 PM
    benichou Metroid Prime 4 sur Switch 2 techniquement a rien envié à Killzone PS4 qui est trompeur, car la Switch 2 a des contraintes différentes et un style artistique propre a lui, plus coloré que les couleur fades de killzone. L'optimisation moderne et la technologie récente peuvent produire un rendu très performant, comme les effet atmospheric ( le vent glacial, les eclair, ) vu dans la video.
    Killzone a juste un effet plus realiste, tu pense qu on va te prendre au serieux
