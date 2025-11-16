La plupart du temps, voir tout le temps, c'est la version Switch 2 qui est mis en avant. Pour avoir un possible aperçu des deux versions, voici un petit comparatif :
On commence par la version Switch 1 :
- Mode docked : 900p à 60 images/s
- Mode portable : 600p à 60 images/s
- Quasiment identique à Metroid Prime : Remastered
Et pour la version Switch 2 :
- Mode docked (qualité) : 4K à 60 images/s
- Mode docked (performance) : 1080p à 120 images/s
- Mode portable (qualité) : 1080p à 60 images/s
- Mode portable (performance) : 720p à 120 images/s
De quoi se faire une petite idée du rendu des deux versions.
Source : https://www.neogaf.com/threads/metroid-prime-4-beyond-overview-trailer-switch-2.1690195/page-7/
posted the 11/16/2025 at 07:43 PM by link49
Une exclusivité multi-swicth, et nul par ailleurs
La version switch2 ne ressemble certes pas à de la ps360 mais elle n’approche même pas du niveau technique de killzone sur ps4 sortie…il y a 12 ans.
Killzone a juste un effet plus realiste, tu pense qu on va te prendre au serieux