YouTube met à jour son règlement afin de restreindre l'accès aux contenus comportant des scènes de jeux vidéo à forte violence, a annoncé la plateforme mardi. À compter du 17 novembre, les comptes des moins de 18 ans et les utilisateurs déconnectés ne pourront plus visionner de vidéos de jeux mettant en scène des personnages réalistes impliqués dans des scènes de violence de masse contre des civils ou de torture. Le jeu en ligne sera également concerné, même sans argent réel.
« Notre règlement est conçu pour évoluer avec le monde numérique », indique le communiqué. « Ces mises à jour visent à suivre les nouvelles tendances, comme le jeu avec des biens numériques, et à mieux aligner nos règles relatives aux contenus matures sur les standards du secteur. »
Par ailleurs, les vidéos présentant des représentations réalistes de violence humaine, notamment la torture ou les atteintes à grande échelle infligées à des civils, pourraient faire l'objet de nouvelles restrictions si les scènes violentes sont prolongées, en gros plan ou centrales dans la vidéo. Cependant, aucun exemple précis n'a été fourni ; on ignore donc si cela concerne la violence extrême de jeux comme Mortal Kombat ou des contenus plus réalistes, comme ceux de Call of Duty.
La politique actuelle stipule : « En règle générale, nous ne supprimons pas les contenus violents mis en scène lorsque le contenu ou les métadonnées indiquent qu'il s'agit d'une fiction, ou lorsque cela ressort clairement du contenu lui-même, comme c'est le cas pour les contenus animés ou les jeux vidéo.»
Pour les créateurs, YouTube prévoit que la plupart des chaînes subiront des perturbations minimes, mais les encourage à se conformer proactivement à la nouvelle politique avant son entrée en vigueur complète. Les vidéos existantes qui enfreignent les nouvelles règles pourront être supprimées ou soumises à une restriction d'âge sans pour autant faire l'objet d'un avertissement, ce qui permettra aux créateurs d'ajuster ou de modifier leur contenu à l'aide des outils de découpage et de floutage intégrés à YouTube.
