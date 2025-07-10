accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
link49
link49
> blog
[Ps5] Ghost of Yotei se vend comme des petits pains au Japon
Ghost of Yotei se vend comme des petits pains au Japon, selon l'équipe du géant de la vente au détail Yodobashi.
« Ce sera l'un des titres les plus vendus sur la console de Sony cette année au Japon. »
Il devrait donc battre Death Stranding 2, entre autres.
Source :
https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1nzhwwd/japanese_media_reports_that_ghost_of_yotei_is/
tags :
1
Like
Who likes this ?
ouken
posted the 10/07/2025 at 11:13 AM by link49
link49
comments (
25
)
micheljackson
posted
the 10/07/2025 at 11:22 AM
Moi j'aurais dit "comme des sushis", mais bon.
darkxehanort94
posted
the 10/07/2025 at 11:23 AM
Digimon se vendra plus
raioh
posted
the 10/07/2025 at 11:24 AM
La source :
Un reportage japonais dans la région du jeu qui fait bien entendu la promotion du jeu (logique après le succès de Ghost of Tsushima pour sa région), donc on demande l'avis d'un revendeur de la localité qui dit que le jeu se vend très bien.
L'article & les sources US :
Le jeu se vend de fou malade au Japon !
C'est quelque chose quand même les raccourcis
skypirate
posted
the 10/07/2025 at 11:28 AM
Ils sont quand même bien auto centrés ce public japonais...
altendorf
posted
the 10/07/2025 at 11:32 AM
#analyse
guiguif
posted
the 10/07/2025 at 11:35 AM
Tsushima a tapé le million au Japon, donc Yotei devrait logiquement au moins faire la moitié.
primerose
posted
the 10/07/2025 at 11:35 AM
Ce chauvinisme exacerbé
micheljackson
posted
the 10/07/2025 at 11:38 AM
skypirate
Et ils ont bien raison, ils peuvent être fiers de leur culture.
kambei312
posted
the 10/07/2025 at 11:44 AM
primerose
Clair qu'il y a un chauvinisme au Japon, mais le chauvinisme japonais concerne les produit Japonais. Ils consomment en priorité des produits Nintendo, Toyota, Honda, Honda, Sony, Panasonic etc..
De la même manière qu'en France tu vois une majorité de voiture Renault, Citroen ou Peugeot... C'est normal.
En ce qui concernent Ghost of Yotei, les Japonais sont bien conscients qu'il s'agit d'une production occidentale. Donc on peut aussi croire qu'ils achètent le jeu parce qu'il est juste bon...
tokito
posted
the 10/07/2025 at 11:46 AM
Si c'est vrai, ce serait bien mieux que AC Shadows...
ratchet
posted
the 10/07/2025 at 11:46 AM
J’attend la version Switch 2.
leonr4
posted
the 10/07/2025 at 11:50 AM
GOT a fini par faire
le million là bas
au bout de 3 ans, à voir si celui là fera de même.
playshtayshen
posted
the 10/07/2025 at 11:51 AM
ratchet
nicolasgourry
posted
the 10/07/2025 at 11:53 AM
darkxehanort94
"Digimon Story: Time Stranger devrait bien se vendre au Japon, puisque sa version physique pourrait être en rupture de stock"
https://www.actugaming.net/digimon-story-time-stranger-devrait-bien-se-vendre-au-japon-puisque-sa-version-physique-pourrait-etre-en-rupture-de-stock-756639/
tripy73
posted
the 10/07/2025 at 12:15 PM
raioh
: effectivement sacré raccourci et tu vas voir que nos amis les merdias vont se jeter sur l'occasion pour en faire de même
shirou
posted
the 10/07/2025 at 12:18 PM
nicolasgourry
c'est du conditionnel est non du présent.
Si on lit l'article on pourrait penser que c'est du marketing fait par l'éditeur pour pousser les gens qui hésite a acheter "avant qu'il n'y ait plus de stock". Actuellement le jeux toujours en stock sur Amazon jp au passage.
De plus, prenons un exemple bidon, mais si il n'y a que 5 000 copie physique de dispo le fait qu'il n'y ai plus de stock ne veut donc pas forcement dire que le titre fait des bonnes ventes (même si c'est souvent un bon indicateur).
nicolasgourry
posted
the 10/07/2025 at 12:21 PM
shirou
le mieux c'est d'attendre le top japonais qui va arriver.
ippoyabukiki
posted
the 10/07/2025 at 12:21 PM
Ca démontre tout le problème du gamepass.
Là par exemple, on utilise bel et bien les ventes dans un pays (ici le japon) pour mettre en avant le jeu. Dire "il se vend bien !" sous entendu "les joueurs l'apprécient ! Il y a beaucoup de bons retours".
Et c'est là le gros problème du gamepass !
Si on a le gamepass, pourquoi acheter le jeu ? Celui ci y sera au jour de la sortie sans supplément ! A la limite, ils auraient pu, pour les amateurs de démat, proposer une grosse promotion pour les abonnés.
Genre le jeu sort à 69.99 euros, mais c'est "seulement" 39.99 pour les possesseur du gamepass.
Car qu'est ce que le gamepass provoque ? L'invisibilité du jeu.
Alors peut etre pas pour les fanatiques de jeux qu'on va trouver sur ce site, ceux qui arriveront avec des scores metacritics etc...
Le joueur lambda, le casu, le majoritaire, lui va se contenter de news, d'infos.
Il lui faut des rappels.
"Le jeu est disponibles !" , "le jeu est en rupture de stock", "le jeu fait un carton au japon !".
Ca, ça motive le joueur "lambda" a acquérir le jeu.
C'est le même principe que pour un film. Les places au ciné vont faire parler du film et faire venir d'autres spectateurs.
Le film en plateforme ? Bah il va vite etre noyé.
C'est aussi pour ça que de plus en plus de plateformes ont changé leur fusil d'épaule pour les séries tv. Au lieu de sortir la saison d'un coup, ils recommencent à le sortir au goutte à goutte.
Tout simplement parce que ça permet aux gens de discuter de la série durant toute la diffusion. Ca permet à la plateforme de communiquer en longueur sur la série. Ca permet d'attraper un public pendant plusieurs semaines.
Alors que si toute la série sort d'un coup ? Les fada vont enchainer les épisodes, dire peut etre une fois à la machine à café "ah j'ai vu ça c'est cool". Tandis que s'il y a un épisode par semaine ? Et bien la majorité en parlera, dira "au vendredi c'est la sortie de la suite, je suis trop impatient !".
Oui c'est comme ça que ça fonctionne.
Le jeu se vend bien au japon, courrez l'acheter.
Et c'est purement marketing, comme quand on veut descendre une console pour aller dans son sens et qu'on dit "ça se vend moins en espagne, c'est un bide !!!".
Ca se base sur rien, c'est de l'info qui se repend comme un buzz ou un bad buzz, une rumeur.
malroth
posted
the 10/07/2025 at 12:22 PM
Je suis pas sûr que les petits pains se vendent beaucoup au Japon
ippoyabukiki
posted
the 10/07/2025 at 12:23 PM
raioh
c'est ce qu'on appelle le marketing. Toi tu recherches du journalisme. Enfin, si ça existe encore quelque part.
Là c'est un article de blog, je ne reproche donc rien à celui qui l'a écrit, ni de discrédite gamekyo qui fort heureusement existe encore car ailleurs ... néant
lion93
posted
the 10/07/2025 at 01:13 PM
shirou
j'ai plus l'impression que c'est pour limiter les coûts de la production physique qu'ils font ça. C'est sur tout les jeux japonais ça
azerty
posted
the 10/07/2025 at 01:16 PM
Aucun respect pour le Japon avec ses choix d'acteurs. Je comprends pas...
Faire un jeu avec des acteurs japonais ou désigné des persos avec les meilleurs seiyus au doublage, nan on fait un jeu en anglais.
shirou
posted
the 10/07/2025 at 01:44 PM
lion93
Ouai avec la monté en puissance du démat les impressions en physiques sont de moins en moins importante maintenant surtout sur les licences ou ils sont pas sur de faire un carton au cas ou ça se vendent pas pour limiter les couts d'investissement et pas se retrouver a devoir brader les stock a écouler.
Mais c'est pas qu'au japon, Atelier Resleriana déja en rupture de stock par exemple chez nous (j'aurai du le prendre avant plutôt que d'attendre une reduc sur les prochaines solde
) et je doute qu'ils en aient vendu des palettes entières
keiku
posted
the 10/07/2025 at 02:19 PM
la video de la source c'est : regarder les gars le jeu se vend bien, donc venez acheter nos goodies, utiliser nos station de sky et consommer nos produit locaux dans la régions du jeu
ouken
posted
the 10/07/2025 at 02:40 PM
je le ferais a prix reduit celui la trop l'impresion de 1.2 mes bon le 1 et une merveille
