Metroid Prime 4 Beyond
8
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
link49
472
Likes
Likers
link49
[Metroid Prime 4 Beyond ] Des détails sur la moto Vi-O-La
Lors du dernier Nintendo Direct, Metroid Prime 4: Beyond a révélé un gameplay à moto avec la mécanique Vi-O-La. Nintendo a depuis partagé quelques détails supplémentaires expliquant son fonctionnement.

Nous avions déjà entendu dire que Vi-O-La permettait de traverser et d'explorer l'environnement. Les images du Nintendo Direct ont également donné un aperçu de son fonctionnement, mais les dernières informations sont plus détaillées.



Voici le descriptif complet de Vi-O-La dans Metroid Prime 4: Beyond :

Samus acquiert une moto appelée Vi-O-La, dotée de fonctionnalités avancées. Ce véhicule a été inventé par les Lamorns, une race spatiale autrefois présente sur Viewros. Piloter la Vi-O-La permet de voyager rapidement à travers les vastes étendues de la planète inconnue Viewros. De plus, des actions spéciales peuvent être utilisées en conduisant pour combattre les ennemis et détruire les minerais dispersés à la surface, vous permettant ainsi d'explorer des territoires inexplorés.

Boost : Augmente temporairement votre vitesse, repoussant les ennemis ou brisant le minerai.
Glissade puissante : Glisser latéralement avec Vi-O-La tout en boostant, appelé « Glisse puissante », projette ennemis, minerai et autres cibles dans les airs.
Projectile : Tire un projectile qui suit votre cible. Le projectile peut se verrouiller sur jusqu’à cinq ennemis à la fois, les attaquant puis revenant comme un boomerang.
Invoquez Vi-O-La à tout moment dans la zone disponible. Descendre de Vi-O-La vous ramènera dans la perspective de Samus et vous permettra de reprendre votre exploration.



Pour revenir vivante de la planète inconnue où elle a été transportée, Samus utilisera ses nouvelles « capacités psychiques » et Vi-O-La pour se frayer un chemin. Metroid Prime 4: Beyond sortira sur Nintendo Switch 2 et Switch le 4 décembre 2025.

Source : https://nintendoeverything.com/metroid-prime-4-gets-more-details-on-vi-o-la-motorcycle-gameplay/
    posted the 10/05/2025 at 04:46 AM by link49
    jacquescechirac posted the 10/05/2025 at 05:29 AM
    ça fout les j'tons ce machin. En espérant que ses phases ce soient pas trop envahissantes.
    merci pour l'article l'ami !
    burningcrimson posted the 10/05/2025 at 05:56 AM
    Du coup on sera que sur une seule planète? J'ai peur que les phases en motos soient juste là pour faire du remplissage... J'espère que les phases avec Viola seront assez courtes et diversifiées...
