S'appuyant sur la sortie 3D All-Stars de Mario Galaxy en 2020, retirée peu après de l'eShop, Nintendo revient sur le jeu pour améliorer ses graphismes grâce à des textures améliorées, des niveaux de détail élargis et une multitude d'autres ajustements.
Voici la vidéo :
Cette fois, le jeu est là pour durer, et avec une sortie sur Switch 2, qui plus est, avec une résolution portée à la 4K. Par ailleurs, la Switch originale utilise la mise à l'échelle dynamique de manière plus agressive dans cette nouvelle version de 2025 que 3D All-Stars, bien que la plupart des plans soient en 1080p.
