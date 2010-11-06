Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Super Mario Galaxy 2
name : Super Mario Galaxy 2
platform : Nintendo Wii
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
multiplayer : 1 à 2 (local)
european release date : 06/11/2010
us release date : 05/23/2010
japanese release date : 05/27/2010
official website : http://www.nintendo.co.jp/wii/sb4j/
link49
link49
articles : 18549
visites since opening : 31162779
[Digital Foundry] Super Mario Galaxy 1+2 : Le miracle de la résolution 4K
S'appuyant sur la sortie 3D All-Stars de Mario Galaxy en 2020, retirée peu après de l'eShop, Nintendo revient sur le jeu pour améliorer ses graphismes grâce à des textures améliorées, des niveaux de détail élargis et une multitude d'autres ajustements.



Voici la vidéo :



Cette fois, le jeu est là pour durer, et avec une sortie sur Switch 2, qui plus est, avec une résolution portée à la 4K. Par ailleurs, la Switch originale utilise la mise à l'échelle dynamique de manière plus agressive dans cette nouvelle version de 2025 que 3D All-Stars, bien que la plupart des plans soient en 1080p.

Source : https://www.resetera.com/threads/digital-foundry-super-mario-galaxy-1-2-switch-2-df-review-visual-upgrades-explored.1314754/
    posted the 10/02/2025 at 03:29 PM by link49
    comments (12)
    saram posted the 10/02/2025 at 03:34 PM
    Incroyable ! Ca vaut son prix.
    micheljackson posted the 10/02/2025 at 03:35 PM
    "540p et 30fps c'est largement suffisant...enfin plus maintenant qu'on peut avoir du 4K à 60fps"

    Sinon, depuis la MAJ 1.2, Mario Galaxy 1 ne bloque plus sur Citron

    En effet, en 4K c'est super
    playshtayshen posted the 10/02/2025 at 03:37 PM
    Même pas en 120fps sur switch 2 hahahahaha
    ratchet posted the 10/02/2025 at 03:40 PM
    Merde on repasse à 3 articles par jour.
    elicetheworld posted the 10/02/2025 at 03:41 PM
    playshtayshen c'est vrai que Yen as beaucoup des jeux a 120 fps sur play hein ha ha ha
    sonilka posted the 10/02/2025 at 03:53 PM
    Je ne vois aucun miracle. C'est un remaster banal avec un travail sur la résolution. Et qui se permet le luxe d'être vendu 10€ plus cher que les autres jeux Mario sur Switch.
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 03:56 PM
    la retro 360 mais payante
    hypermario posted the 10/02/2025 at 04:01 PM
    micheljackson Peut tu comprendre qu'il y a des enfants qu'y n ont jamais jouer aux 2 jeux ?
    Perso je m'en fou de la resolution, mais je suis bien content que la generation actuel decouvre ces bijoux
    micheljackson posted the 10/02/2025 at 04:05 PM
    hypermario
    Euh... oui, mais je cherche le rapport avec mon post.
    kirk posted the 10/02/2025 at 04:07 PM
    Fichier xci téléchargé.
    forte posted the 10/02/2025 at 04:18 PM
    Ingame alors, car les cutscenes sont bien dégueulassent et bourrés d'artefacts. Un copié/collé du pauvre pour le coup.
    micheljackson posted the 10/02/2025 at 04:20 PM
    5120x2880
    le github a été fermé
