Peu après avoir ouvert les précommandes des PC portables gaming Asus ROG Xbox Ally et Xbox Ally X et dévoilé leurs prix, Microsoft a annoncé sur les réseaux sociaux que les précommandes étaient déjà épuisées sur le Xbox Store mondial.
« L'engouement est réel ! Les précommandes de la ROG Xbox Ally X sont épuisées sur le Xbox Store mondial », a annoncé Microsoft sur le compte officiel Xbox.
Les précommandes des deux consoles portables ont été ouvertes plus tôt dans la journée. La ROG Xbox Ally est proposée à 599,99 $, tandis que la Xbox Ally X, plus puissante, est proposée à 999,99 $.
Ce sont surtout les scalpers qui se jettent dessus pour espérer une rupture de stock pour la revendre plus cher
Rupture organisé
Si tu met un faible volume en précommande, tu créés un engouement artificiel, c'est malheureusement fréquent
Maintenant la rog ally est dispo partout, pas que sur le site xbox et de ce que je vois les préco sont ouvertes ailleurs, amazon par exemple
Je parle de la Rog Xbox et je te charriais au passage car je sais pertinemment qu'il y aura quasi aucune réduc au lancement
une xbox + une rog ally ça doit être top et là on peut profiter du play anywhere car l'autre fois je me suis dit que cette fonction ne sert à rien si tu n'as qu'une seule console ou alors si osef du cloud....
Le secteur du JV abuse un peu trop des arguments fallacieux.