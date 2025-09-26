Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Xbox Ally X] L'engouement est réel! Microsoft annonce des ruptures
Peu après avoir ouvert les précommandes des PC portables gaming Asus ROG Xbox Ally et Xbox Ally X et dévoilé leurs prix, Microsoft a annoncé sur les réseaux sociaux que les précommandes étaient déjà épuisées sur le Xbox Store mondial.



« L'engouement est réel ! Les précommandes de la ROG Xbox Ally X sont épuisées sur le Xbox Store mondial », a annoncé Microsoft sur le compte officiel Xbox.



Les précommandes des deux consoles portables ont été ouvertes plus tôt dans la journée. La ROG Xbox Ally est proposée à 599,99 $, tandis que la Xbox Ally X, plus puissante, est proposée à 999,99 $.

Source : https://www.resetera.com/threads/rog-xbox-ally-x-pre-orders-going-live-%C2%A3499-%E2%82%AC599-for-base-%C2%A3799-%E2%82%AC899-for-x-us-pricing-600-base-1000-for-x.1308948/page-8
    posted the 09/26/2025 at 04:02 PM by link49
    comments (20)
    masharu posted the 09/26/2025 at 04:04 PM
    *Des PC portables.
    dokidokii posted the 09/26/2025 at 04:06 PM
    Heureusement qu'ils ont écrit "Ceci est une Xbox" car elle n'a rien d'une Xbox
    ouroboros4 posted the 09/26/2025 at 04:13 PM
    Y'a aucun engouement
    Ce sont surtout les scalpers qui se jettent dessus pour espérer une rupture de stock pour la revendre plus cher
    rogeraf posted the 09/26/2025 at 04:13 PM
    Précommande combien d'unités ? Parce que s'il y en 1000 hein c'est n'a pas durer longtemps. C'est du buzz pour rien.
    arquion posted the 09/26/2025 at 04:14 PM
    En même temps quand Lenovo dit ça pour la Legion Go 2, il ne pouvait pas ne rien dire.
    Bref discours de vendeurs de tapis...
    gat posted the 09/26/2025 at 04:15 PM
    ouroboros4 Certes mais ça reste du putain de matos (puissance, ergonomie, autonomie et OS). Après oui, le prix fait très mal au fion
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 04:16 PM
    xbox + news "positive"
    bon courage
    negan posted the 09/26/2025 at 04:17 PM
    On connaît les ruptures c'est comme pour le portal.

    Rupture organisé
    gat posted the 09/26/2025 at 04:20 PM
    skuldleif Hey le spécialiste des deals, t'en as pas un par hasard pour la X ?
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 04:25 PM
    gat https://www.gamekyo.com/blog_article480647.html

    https://www.dealabs.com/bons-plans/rog-ally-x-3-mois-gamepass-2944001#comments

    a moins que tu parle de la Series X
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 04:28 PM
    negan AH au fait https://igorgamesxbox.exaccess.com/detail/5366497
    t'a vu je t'avais dis quoi (j'ai evidemment buy direct)
    wickette posted the 09/26/2025 at 04:28 PM

    Si tu met un faible volume en précommande, tu créés un engouement artificiel, c'est malheureusement fréquent

    Maintenant la rog ally est dispo partout, pas que sur le site xbox et de ce que je vois les préco sont ouvertes ailleurs, amazon par exemple
    gat posted the 09/26/2025 at 04:32 PM
    skuldleif Nan mais je suis au courant que la Rog existe depuis 2023 hein

    Je parle de la Rog Xbox et je te charriais au passage car je sais pertinemment qu'il y aura quasi aucune réduc au lancement
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 04:35 PM
    gat je me suis trompé https://www.dealabs.com/bons-plans/console-asus-rog-xbox-ally-x-7-fhd-tactile-120hz-amd-ryzen-ai-z2-extreme-ram-24go-1to-ssd-3146549
    rider288 posted the 09/26/2025 at 04:35 PM
    L'engouement si il y en a que 1000 en ventes/preco, j'appelle pas ca engouement
    jenicris posted the 09/26/2025 at 04:39 PM
    wickette bien résumé
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 04:47 PM
    skuldleif
    une xbox + une rog ally ça doit être top et là on peut profiter du play anywhere car l'autre fois je me suis dit que cette fonction ne sert à rien si tu n'as qu'une seule console ou alors si osef du cloud....
    negan posted the 09/26/2025 at 04:50 PM
    skuldleif Ca compte pas ce genre de vol.
    altendorf posted the 09/26/2025 at 04:54 PM
    Valve est tranquille
    iglooo posted the 09/26/2025 at 05:01 PM
    Au taf si on produit une série de 5 pièces et que les commerciaux les vendent toutes, on ne parle pas d'engouement quand dans le même temps t'as des séries similaires de 5000 pièces....
    Le secteur du JV abuse un peu trop des arguments fallacieux.
