2026 MS et ASUS mettront la surcouche Xbox ,l' "experience Xbox" ou appelez ca comme vous voulez, sur les autres consoles portablesdonc le planen 2026 Rog ally Z1 extreme 250€ (occasion), qui vous permettra de jouer dans de meilleurs conditions que la nouvelle Xbox ally blanche sous processeur Z2A (bcps moins puissante que la Z1 extreme et qui ne vous permettra de jouer correctement aux jeux recent de ce que j'ai compris) qui coutera sans doute 500€ ou de go cloud vu que a priori il est censé s'ameliorer+ d'avoir une machine qui fait aussi PC fixe ou tablette chill si vous le souhaitezperso c'est ce que je compte faire , avec un petit dock un ecran et clavier souris pour en faire un PC fixe lorsque je le souhaite ,juste a poser la rog ally dessus pour la transformé en PC fixe