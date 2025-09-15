profile
Sony supprime le multiplateformes de ses indicateurs stratégique


Lors de son dernier rapport d'entreprise, Sony a retiré les "revenus des jeux vidéo hors console" de sa liste d'indicateurs stratégiquement mis en avant.

Si ce chiffre figurait en bonne place dans la version 2024 du même document, Sony cite désormais les indicateurs suivants comme indicateurs clés :

- Unités de console PS5 vendues dans le monde
- Utilisateurs actifs mensuels PlayStation
- Nombre total d'heures de jeu

Ces chiffres concordent avec les commentaires précédents de l'entreprise, qui évoquait une plus grande attention portée à l'engagement. Cependant, l'entreprise est consciente que les ventes de son matériel constituent son principal moyen de générer des utilisateurs actifs mensuels.

Le document ne contient aucune référence concrète expliquant pourquoi Sony a supprimé les "revenus des jeux vidéo hors console" de la liste des " indicateurs stratégiquement mis en avant", mais il est important de noter qu'au cours de l'exercice 2024, les sorties multiplateforme représentaient que 2 % du chiffre d'affaires global de PlayStation.

Ce chiffre incluait tous les portages PC de l'entreprise, mais selon le succès de Helldivers 2 sur Xbox Series X|S, sa part pourrait augmenter au cours de l'exercice en cours. Néanmoins, Sony semblant se concentrer sur son propre matériel et son écosystème, cela illustre peut-être pourquoi les sorties multi sont marginales pour lui.

On peut s'attendre à ce que Sony continue de porter tardivement ses titres sur PC et d'explorer d'autres consoles si nécessaire, mais il ressort clairement de ce rapport que l'entreprise se concentre sur sa propre plateforme dans un avenir proche.
https://www.pushsquare.com/news/2025/09/sony-removes-multiformat-revenue-from-strategic-indicators
    posted the 09/15/2025 at 12:21 PM by guiguif
    comments (26)
    foxstep posted the 09/15/2025 at 12:27 PM
    Ça sent le copium mais on verra.
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 12:34 PM
    popopo
    priver les autre c'est vraiment la meilleur feature des jeux !
    khazawi posted the 09/15/2025 at 12:36 PM
    Ca ne peut pas être autrement vu que l'essentiel des revenus viennent des ventes de jeux tiers sur ses consoles et ca ne changera jamais. Ils sont obligés de privilégier leur système.
    2% des revenus montrent bien ce que pas mal de gens avaient déjà vu : les ventes pas ouf des jeux Sony en dehors de la PS4/PS5 dans l'ensemble.
    choroq posted the 09/15/2025 at 12:36 PM
    astrobots sur pc, ma priorité si il venait dessus.
    negan posted the 09/15/2025 at 12:37 PM
    La tristesse du vieux joueur qui se raccroche a des brives d'informations qui vont dans le sens de la vision du JV de son enfance pour encore esperer.

    C'est a la fois attendrissant et pathétique
    leonr4 posted the 09/15/2025 at 12:38 PM
    En 2024 ils avaient Helldivers 2 qui a surperformé sur PC, mais ce genre de jeux ça ne se répètera pas chaque année, donc c'est peut être ça aussi qui les a poussé à retirer le «game revenue beyond console».

    Après ils ont ajouté «multi device ecosystem» à la catégorie «plateform business» donc trop tôt pour juger. Mais je pense que tant qu'un gars comme Totoki est là c'est difficile à dire si Sony a retrouvé la raison ou non en ce qui concerne les sorties multi. Mais il faut l'avouer 2 % seulement pour les sorties multiplateforme ça reste minable.
    jamrock posted the 09/15/2025 at 12:39 PM
    Hahaha ce niveau de détresse, l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage pour certains...
    fyrefly posted the 09/15/2025 at 12:41 PM
    negan Surtout que vu la tendance actuelle que ce soit chez squix , sony , mS et d'autres ils suivent tous la voie du multiplateformes et de toute façon il y aura plus de retour en arrière a ce stade là !

    meme les jeux sony si ils sortent tardivement comme mentionnés sortent quasiment 1 an apres voire 2 pour les plus longs ce qui est peu en fin de compte

    Mais l'espoir de voir revenir a l'ancienne c'est mort ! certains feraient mieux de l'avaler dès maintenant
    aozora78 posted the 09/15/2025 at 12:45 PM
    Surement un oublie calmos.
    grundbeld posted the 09/15/2025 at 12:46 PM
    skuldleif Avoir une identité n’est pas un mal, au contraire même. Aujourd’hui les exclus sont une petite minorité qui plus est. Alors les autres joueurs ne sont pas vraiment floués.
    altendorf posted the 09/15/2025 at 12:46 PM
    C'est dans la continuité de ce qu'avait déjà dit Hideaki Nishino. Sony ne met plus en avant le KPI “Game Revenue Beyond Console” (revenus générés en dehors de la PlayStation, donc PC et mobile).

    Ce n’est pas abandonné, mais désormais intégré dans un indicateur plus large (expansion continue de la base d’utilisateurs et écosystème multi-device). Les indicateurs clés mis en avant sont désormais plus traditionnels : ventes de PS5, utilisateurs actifs mensuels, temps de jeu.

    En gros, il faut comprendre qu'il y aura moins de focalisation sur le PC/mobile comme levier indépendant de croissance : Sony semble considérer que ces revenus ne justifient pas une mise en avant spécifique.

    L'engagement et la fidélisation autour de la console restent la priorité. Le "multi-device" reste important, mais comme un prolongement de la console (ports PC, services en ligne, transmedia), pas comme un pilier autonome.
    ouroboros4 posted the 09/15/2025 at 12:46 PM
    jamrock c'est vrai que les fanboy Xbox niveau chute ils en connaissent un rayon
    jamrock posted the 09/15/2025 at 12:48 PM
    ouroboros4 chiale et fais tes damages control en silence stp, c'est genant là.
    khazawi posted the 09/15/2025 at 12:55 PM
    fyrefly Sony dépend totalement des ventes de jeux tiers. Donc à moins de sortir un store Sony sur PC pour concurrencer Steam et Epic, je ne vois pas dans quel monde Sony fera des sorties simultanées.
    Tu parles d'éditeur tiers qui sortent déjà des jeux partout en même sauf quelques exceptions. Les tiers doivent dans tous les cas reversé les royalties à un store où un jeu est vendu. Sony, c'est l'inverse.
    xylander posted the 09/15/2025 at 12:59 PM
    Sony va pivoter comme Xbox. Ils sont obligés. La bataille Nintendo VS Sony a commencé.
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 12:59 PM
    grundbeld l'identité c'est jouer pepouze en full manette , pas de parametrage ,c'est ca l'identité des consoles , les exclu tu n'a qu'a les mettre temporaire , les consoles n'ont pas besoin d'exclu definitive en tout cas pour une bonne partie des exclu

    les gens choisissent tel ou tel console par habitude , ou ils ont constitué leur ludo demat , ou sont leur pote , ou tout simplement parcequ'il leur faut une console et qu'inconsciemment ils ont choisi celle la plus markété

    je nie l'interet des exclu definitive
    fyrefly posted the 09/15/2025 at 01:01 PM
    khazawi ça tu n'en sais rien pas plus que tu avais prevu qu'un jour sony allait aller sur sur PC et meme sur XBOX avec helldivers

    Entre ce que tu imagine et ce qui se fera a l'avenir sont 2 choses bien differentes , d'autant que si tu avais bien lu je parlais pas de sortis simultanés mais de sortie bien que tardive sont pas aussi long qu'on pourrait le penser

    Les constructeurs s'en foutent de ce que tu pense ils iront là ou ils peuvent se faire un max et avec l'evolution du marché actuel
    skuldleif posted the 09/15/2025 at 01:05 PM
    par contre nintendo eux c'est different ils vont devoir se contenter des gosses si ils bifurque multi, parceque vu leur hardware...
    khazawi posted the 09/15/2025 at 01:09 PM
    fyrefly non mais c'est simple à comprendre : les jeux tiers représente 80% des revenus de PlayStation. Par quoi tu vas remplacer cela si Sony ne met plus en avant son hardware ? Autant acheter un PC pour avoir les tiers. Et donc comment cette fuite peut être compensée ? Impossible.
    A un moment, y a une réalité économique et Sony le voit très bien. 2%, c'est ridicule.

    Ensuite, Helldivers 2, ça reste un studio tiers, comme le fut Death Stranding. On n'est pas sur des vrais jeux Sony avec leur propre studios. Eux ont besoin des revenus des jeux tiers pour être financés. Sony, ce n'est pas MS
    ouroboros4 posted the 09/15/2025 at 01:11 PM
    jamrock C'est vrai que niveau damag control aussi vous en connaissez un rayon
    En faite vous êtes rodés au bide et aux mauvaises nouvelle on pourra pas vous en vouloir
    darksector posted the 09/15/2025 at 01:11 PM
    negan Tu as tout dit.
    negan posted the 09/15/2025 at 01:14 PM
    fyrefly Discute pas avec lui c'est un clown.

    Je l'appelle NostradAnus tellement il'a toujours faux sur tout
    fyrefly posted the 09/15/2025 at 01:15 PM
    negan Oui tu as raison , c'est peine perdu
    pcsw2 posted the 09/15/2025 at 01:24 PM
    Donc en clair rien ne change les exclu ps sortiront pas Day one mais un an plus tard .
    khazawi posted the 09/15/2025 at 01:26 PM
    negan à part insulter des mères pour du jeu vidéo, je ne vois pas bien ton utilité.
    Moi j'attends toujours la fameuse remontada de Xbox que toi et les autres ont crié depuis 5 ans. Y a eu pourtant le fameux GP que le monde entier envie a MS, Halo et FH5, le rachat de Bethesda avec Starfield, le rachat deABK, etc...
    Tout cela s'est avéré être une chimère et au final MS s'est résigné à mettre ses jeux sur les autres consoles alors que le but était d'attirer les gens sur le GP.
    Et je ne parle même pas des autres domaines comme le cloud gaming, l'essor spo disant des PC Hybrides...tout cela n'est que marginal et ça le restera.

    Idem avec la stratégie de Sony par les GAAS et les portages PC. C'était facile de voir que ça n'allait pas fonctionné.
    Y'a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour
    khazawi posted the 09/15/2025 at 01:28 PM
    ouroboros4 jamrock c'est vrai que les fanboy Xbox niveau chute ils en connaissent un rayon 

    Ils pensaient à la remontada depuis 2020 et ce n'est jamais arrivé. Pire même, les ventes de consoles Xbow font moins bien que la One. Les jeux sur le store Xbox ont du mal a se vendre (85% des ventes pourtant sont en démat) et le GP ne fera jamais 100M d'abonnés ni même 50M.
