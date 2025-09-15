Si ce chiffre figurait en bonne place dans la version 2024 du même document, Sony cite désormais les indicateurs suivants comme indicateurs clés :- Unités de console PS5 vendues dans le monde- Utilisateurs actifs mensuels PlayStation- Nombre total d'heures de jeuCes chiffres concordent avec les commentaires précédents de l'entreprise, qui évoquait une plus grande attention portée à l'engagement. Cependant, l'entreprise est consciente que les ventes de son matériel constituent son principal moyen de générer des utilisateurs actifs mensuels.Le document ne contient aucune référence concrète expliquant pourquoi Sony a supprimé les "revenus des jeux vidéo hors console" de la liste des " indicateurs stratégiquement mis en avant", mais il est important de noter qu'au cours de l'exercice 2024, les sorties multiplateforme représentaient que 2 % du chiffre d'affaires global de PlayStation.Ce chiffre incluait tous les portages PC de l'entreprise, mais selon le succès de Helldivers 2 sur Xbox Series X|S, sa part pourrait augmenter au cours de l'exercice en cours. Néanmoins, Sony semblant se concentrer sur son propre matériel et son écosystème, cela illustre peut-être pourquoi les sorties multi sont marginales pour lui.On peut s'attendre à ce que Sony continue de porter tardivement ses titres sur PC et d'explorer d'autres consoles si nécessaire, mais il ressort clairement de ce rapport que l'entreprise se concentre sur sa propre plateforme dans un avenir proche.