Lors de son dernier rapport d'entreprise, Sony a retiré les "revenus des jeux vidéo hors console" de sa liste d'indicateurs stratégiquement mis en avant.
Si ce chiffre figurait en bonne place dans la version 2024 du même document, Sony cite désormais les indicateurs suivants comme indicateurs clés :
- Unités de console PS5 vendues dans le monde
- Utilisateurs actifs mensuels PlayStation
- Nombre total d'heures de jeu
Ces chiffres concordent avec les commentaires précédents de l'entreprise, qui évoquait une plus grande attention portée à l'engagement. Cependant, l'entreprise est consciente que les ventes de son matériel constituent son principal moyen de générer des utilisateurs actifs mensuels.
Le document ne contient aucune référence concrète expliquant pourquoi Sony a supprimé les "revenus des jeux vidéo hors console" de la liste des " indicateurs stratégiquement mis en avant", mais il est important de noter qu'au cours de l'exercice 2024, les sorties multiplateforme représentaient que 2 % du chiffre d'affaires global de PlayStation.
Ce chiffre incluait tous les portages PC de l'entreprise, mais selon le succès de Helldivers 2 sur Xbox Series X|S, sa part pourrait augmenter au cours de l'exercice en cours. Néanmoins, Sony semblant se concentrer sur son propre matériel et son écosystème, cela illustre peut-être pourquoi les sorties multi sont marginales pour lui.
On peut s'attendre à ce que Sony continue de porter tardivement ses titres sur PC et d'explorer d'autres consoles si nécessaire, mais il ressort clairement de ce rapport que l'entreprise se concentre sur sa propre plateforme dans un avenir proche.
priver les autre c'est vraiment la meilleur feature des jeux !
2% des revenus montrent bien ce que pas mal de gens avaient déjà vu : les ventes pas ouf des jeux Sony en dehors de la PS4/PS5 dans l'ensemble.
C'est a la fois attendrissant et pathétique
Après ils ont ajouté «multi device ecosystem» à la catégorie «plateform business» donc trop tôt pour juger. Mais je pense que tant qu'un gars comme Totoki est là c'est difficile à dire si Sony a retrouvé la raison ou non en ce qui concerne les sorties multi. Mais il faut l'avouer 2 % seulement pour les sorties multiplateforme ça reste minable.
meme les jeux sony si ils sortent tardivement comme mentionnés sortent quasiment 1 an apres voire 2 pour les plus longs ce qui est peu en fin de compte
Mais l'espoir de voir revenir a l'ancienne c'est mort ! certains feraient mieux de l'avaler dès maintenant
Ce n’est pas abandonné, mais désormais intégré dans un indicateur plus large (expansion continue de la base d’utilisateurs et écosystème multi-device). Les indicateurs clés mis en avant sont désormais plus traditionnels : ventes de PS5, utilisateurs actifs mensuels, temps de jeu.
En gros, il faut comprendre qu'il y aura moins de focalisation sur le PC/mobile comme levier indépendant de croissance : Sony semble considérer que ces revenus ne justifient pas une mise en avant spécifique.
L'engagement et la fidélisation autour de la console restent la priorité. Le "multi-device" reste important, mais comme un prolongement de la console (ports PC, services en ligne, transmedia), pas comme un pilier autonome.
Tu parles d'éditeur tiers qui sortent déjà des jeux partout en même sauf quelques exceptions. Les tiers doivent dans tous les cas reversé les royalties à un store où un jeu est vendu. Sony, c'est l'inverse.
les gens choisissent tel ou tel console par habitude , ou ils ont constitué leur ludo demat , ou sont leur pote , ou tout simplement parcequ'il leur faut une console et qu'inconsciemment ils ont choisi celle la plus markété
je nie l'interet des exclu definitive
Entre ce que tu imagine et ce qui se fera a l'avenir sont 2 choses bien differentes , d'autant que si tu avais bien lu je parlais pas de sortis simultanés mais de sortie bien que tardive sont pas aussi long qu'on pourrait le penser
Les constructeurs s'en foutent de ce que tu pense ils iront là ou ils peuvent se faire un max et avec l'evolution du marché actuel
A un moment, y a une réalité économique et Sony le voit très bien. 2%, c'est ridicule.
Ensuite, Helldivers 2, ça reste un studio tiers, comme le fut Death Stranding. On n'est pas sur des vrais jeux Sony avec leur propre studios. Eux ont besoin des revenus des jeux tiers pour être financés. Sony, ce n'est pas MS
En faite vous êtes rodés au bide et aux mauvaises nouvelle on pourra pas vous en vouloir
Je l'appelle NostradAnus tellement il'a toujours faux sur tout
Moi j'attends toujours la fameuse remontada de Xbox que toi et les autres ont crié depuis 5 ans. Y a eu pourtant le fameux GP que le monde entier envie a MS, Halo et FH5, le rachat de Bethesda avec Starfield, le rachat deABK, etc...
Tout cela s'est avéré être une chimère et au final MS s'est résigné à mettre ses jeux sur les autres consoles alors que le but était d'attirer les gens sur le GP.
Et je ne parle même pas des autres domaines comme le cloud gaming, l'essor spo disant des PC Hybrides...tout cela n'est que marginal et ça le restera.
Idem avec la stratégie de Sony par les GAAS et les portages PC. C'était facile de voir que ça n'allait pas fonctionné.
Y'a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour
Ils pensaient à la remontada depuis 2020 et ce n'est jamais arrivé. Pire même, les ventes de consoles Xbow font moins bien que la One. Les jeux sur le store Xbox ont du mal a se vendre (85% des ventes pourtant sont en démat) et le GP ne fera jamais 100M d'abonnés ni même 50M.