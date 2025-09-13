Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
0
Likers
name : Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
platform : Switch 2
editor : Sega
developer : Sega
genre : combat
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
471
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18502
visites since opening : 30942406
link49 > blog
[Switch 2]Key Cards : Le but est de protéger l'industrie du jeu vidéo
Masakazu Sugimori, ancien développeur de Capcom, affirme que les cartes-clés de jeux Nintendo « protègent l'industrie » !

« Cartes-clés → Prévention du piratage, réduction du risque d'invendus »



Il affirme que l'action de Nintendo vise principalement à « protéger l'industrie du jeu vidéo et du divertissement numérique dans son ensemble ».

Source : https://x.com/genki_jpn?lang=fr/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/13/2025 at 05:51 PM by link49
    comments (7)
    masharu posted the 09/13/2025 at 05:56 PM
    Non il dit notamment "le physique se dégrade aussi donc pourquoi raler ?", c'est le même argument que sortent certains qui s'en foutent de la possession.
    olex posted the 09/13/2025 at 05:58 PM
    La vision court-termiste des années 80 dans toute sa splendeur. Un gars qui se contrefout de la préservation, que ce soit d'ordre personnel ou même en général (sur la pérennisation d'une licence, sa disponibilité sur le temps).
    fdestroyer posted the 09/13/2025 at 06:01 PM
    Vrai raison: on se fait plus de blé ainsi
    pimoody posted the 09/13/2025 at 06:05 PM
    Au final ça se vends moins bien, donc bon… faudrait qu’ils revoient leur politique d’hypocrite.
    derno posted the 09/13/2025 at 06:06 PM
    en tout cas ils protègent mon porte monnaie vu que je ne les achète pas.
    ...en occasion chez un particulier à la limite histoire de ne pas leur donner ma thune.
    newtechnix posted the 09/13/2025 at 06:08 PM
    masharu "c'est le même argument que sortent certains qui s'en foutent de la possession." et qui devrait normalement donc n'en à voir rien à foutre que le physique existe puisqu'eux n'achètent que du demat. Normalement ce genre de news ne les concerne même pas donc quand ils viennent commenter.

    "Non il dit notamment "le physique se dégrade aussi donc pourquoi raler ?""
    C'est stupide comme argument puisque il veut décider de comment doivent penser les gens.

    Quand on voit les voitures d'occasions des années 1950 (voir encore plus loin) qui roulent encore et qui se revendent parfois à des prix indécent...

    Chaque jeu retro encore en circulation est comme une cellule cancéreuse pour l'industrie et représente surtout donc du temps disponible à jouer et donc de pouvoir profiter de leurs jeux cassés à 80 euros.

    Un mec qui joue à Ghost'n Goblins sur nes ou MGS sur Playstation est à leur yeux un exemple à ne pas suivre, un mauvaise exemple du joueur citoyen qui doit payer sans réfléchir et surtout sans posséder.
    ouroboros4 posted the 09/13/2025 at 06:08 PM
    fdestroyer exactement
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo