Masakazu Sugimori, ancien développeur de Capcom, affirme que les cartes-clés de jeux Nintendo « protègent l'industrie » !
« Cartes-clés → Prévention du piratage, réduction du risque d'invendus »
Il affirme que l'action de Nintendo vise principalement à « protéger l'industrie du jeu vidéo et du divertissement numérique dans son ensemble ».
Source : https://x.com/genki_jpn?lang=fr/
posted the 09/13/2025 at 05:51 PM by link49
...en occasion chez un particulier à la limite histoire de ne pas leur donner ma thune.
"Non il dit notamment "le physique se dégrade aussi donc pourquoi raler ?""
C'est stupide comme argument puisque il veut décider de comment doivent penser les gens.
Quand on voit les voitures d'occasions des années 1950 (voir encore plus loin) qui roulent encore et qui se revendent parfois à des prix indécent...
Chaque jeu retro encore en circulation est comme une cellule cancéreuse pour l'industrie et représente surtout donc du temps disponible à jouer et donc de pouvoir profiter de leurs jeux cassés à 80 euros.
Un mec qui joue à Ghost'n Goblins sur nes ou MGS sur Playstation est à leur yeux un exemple à ne pas suivre, un mauvaise exemple du joueur citoyen qui doit payer sans réfléchir et surtout sans posséder.