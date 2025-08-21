Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Gears of War : Reloaded
0
Likers
name : Gears of War : Reloaded
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18457
visites since opening : 30778842
link49 > blog
[News] Gears of War: Reloaded sur PS5 : Il faudra télécharger 64Go!!!
La version physique de Gears of War: Reloaded sur PS5 est une clé-disque de jeu car elle nécessite Internet pour télécharger le jeu (64 Go).



Alors qu'en plus, la version physique sur Xbox Series X n'existe pas chez nous.



Super....

Source : https://x.com/crococlock/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/21/2025 at 04:18 PM by link49
    comments (31)
    dalbog posted the 08/21/2025 at 04:21 PM
    Quelle bande de cons.
    guiguif posted the 08/21/2025 at 04:22 PM
    Allez next.... pauvre Ninja Gaiden 4, prions que Koei et Platinum aient fait du forcing
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 04:22 PM
    Game-Key Disc, merci MS
    masharu posted the 08/21/2025 at 04:24 PM
    Yep comme le dernier Doom notamment...

    Par contre seul Ubisoft sont "honnête" à préciser sur les boites.
    arrrghl posted the 08/21/2025 at 04:24 PM
    au vu de leur politique c'est simple, il faut boycotter tout se qui vient de microsoft !
    playshtayshen posted the 08/21/2025 at 04:26 PM
    Un Blu-ray prend 100 gigas. Quel bande d'abruti
    link49 posted the 08/21/2025 at 04:27 PM
    Moi qui ait pris cette version justement pour sa sortie physique. Après, ça ne me change pas beaucoup, dès que je mets un CD dans ma Xbox Series ou Ps5, j'en ai au moins pour 30 minutes d'installation.
    zekk posted the 08/21/2025 at 04:34 PM
    masharu Pour une fois qu'Ubisoft ne sont pas les pires
    narustorm posted the 08/21/2025 at 04:37 PM
    Du coup j'hésite à préco Ninja gaiden????
    micheljackson posted the 08/21/2025 at 04:42 PM
    Pourquoi vous ralez? Il suffit de prendre la fibre.
    mooplol posted the 08/21/2025 at 04:43 PM
    Ces sales escrocs après indiana jones. Ils veulent vraiement tuer le physique
    Sans moi
    bogsnake posted the 08/21/2025 at 04:47 PM
    Sur la jaquette il ne dise pas qu'il faut télécharger 64 Go,non?
    il y a juste mention que le jeu prend 64 Go sur le disque dur une fois installé ,non?
    ouroboros4 posted the 08/21/2025 at 04:50 PM
    Du Microsoft tout craché. Même pas étonné.
    kisukesan posted the 08/21/2025 at 04:52 PM
    C'est un game key disc donc
    tlj posted the 08/21/2025 at 04:55 PM
    On sait si il y a des tests de prévu pour cette version avant la sortie ?
    Pour être encore plus précis, est-ce que ce premier épisode de gears of war mérite encore d'être joué ou ça a un peu trop vieilli ?
    fdestroyer posted the 08/21/2025 at 04:55 PM
    Quelle époque catastrophique.
    commandermargulis posted the 08/21/2025 at 05:03 PM
    Génial, allez poubelle et next.
    Je commence a comprendre sur quoi je vais me rabattre sur les prochaines générations si ca continue comme ça.
    negan posted the 08/21/2025 at 05:35 PM
    Normal
    olex posted the 08/21/2025 at 05:51 PM
    À relativiser car le gars ne semble pas l'avoir déblisté. On n'a pas la taille réelle du "contenu à télécharger" (ni même de la mise à jour potentielle), comme précisé sur le devant de la jaquette, et la version US/ESRB n'a pas de mention de téléchargement, contrairement à la version PEGI. Mais venant de Microsoft, ça me semble logique. Pas normal, mais logique.
    leonr4 posted the 08/21/2025 at 06:01 PM
    On dirait que la version US n'a pas la mention « téléchargement de contenu requis » mais pas sur que cela signifie que le jeu est sur le disque donc à vérifier.

    Cover
    Back
    dooku posted the 08/21/2025 at 06:06 PM
    Pour un enniemre remake l'ultime blague.
    maxx posted the 08/21/2025 at 07:14 PM
    Comme d'habitude avec eux. Franchement ils valent tellement pas mieux que Nintendo avec les GKC. Même pire.
    Bref, sans moi du coup sauf en grosse réducs. C'est comme ça que je vais fonctionner pour tous leurs jeux.
    dormir13hparjour posted the 08/21/2025 at 07:38 PM
    C'est écrit où ?
    dormir13hparjour posted the 08/21/2025 at 07:40 PM
    Ah, c'est à côté du logo Pegi 18 sur la face avant de la jaquette
    grundbeld posted the 08/21/2025 at 07:55 PM
    Je me disais aussi que c’était trop beau pour être vrai. Comme d’habitude je le répète, c’est un procédé profondément malhonnête. Autant ne pas gaspiller de plastique et ne rien faire du tout alors.

    Là c’est vraiment cracher ouvertement à la gueule des gens qui achètent tes produits. Dingue cette mentalité.
    stampead posted the 08/21/2025 at 08:16 PM
    allez hop c'est annulé, commence à faire chier avec leur escroquerie microsoft et nintendo.
    kikoo31 posted the 08/22/2025 at 06:55 AM
    micheljackson
    Bah même avec les 5G je m'en sors bien avec les 300 Giga mensuel
    Bon par contre ,faut faire avec les baisses de ping et une connexion instable ....
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:30 AM
    RIP 2025 , et vive les CD ROMS
    leonr4 posted the 08/22/2025 at 10:31 AM
    https://bsky.app/profile/doesitplay.org/post/3lwy7hifuaf2m
    dormir13hparjour posted the 08/22/2025 at 11:24 AM
    Donc c'est une fake news. La campagne est sur le disque et il ne faudra pas télécharger 64 Go.
    sonilka posted the 08/22/2025 at 01:26 PM
    J'hésitais vaguement a replonger, MS me facilite la tache.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo