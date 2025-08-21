La version physique de Gears of War: Reloaded sur PS5 est une clé-disque de jeu car elle nécessite Internet pour télécharger le jeu (64 Go).
Alors qu'en plus, la version physique sur Xbox Series X n'existe pas chez nous.
Super....
Source : https://x.com/crococlock/
tags :
posted the 08/21/2025 at 04:18 PM by link49
Par contre seul Ubisoft sont "honnête" à préciser sur les boites.
Sans moi
il y a juste mention que le jeu prend 64 Go sur le disque dur une fois installé ,non?
Pour être encore plus précis, est-ce que ce premier épisode de gears of war mérite encore d'être joué ou ça a un peu trop vieilli ?
Je commence a comprendre sur quoi je vais me rabattre sur les prochaines générations si ca continue comme ça.
Cover
Back
Bref, sans moi du coup sauf en grosse réducs. C'est comme ça que je vais fonctionner pour tous leurs jeux.
Là c’est vraiment cracher ouvertement à la gueule des gens qui achètent tes produits. Dingue cette mentalité.
Bah même avec les 5G je m'en sors bien avec les 300 Giga mensuel
Bon par contre ,faut faire avec les baisses de ping et une connexion instable ....