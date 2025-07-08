accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
nicolasgourry
> blog
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
5848
visites since opening :
9700390
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[Rappel] Indie World / 15H00
L’événement dure 15 minutes
Je ferais un résumé par la suite sur le groupe "l'univers de l'indé"
PS : Hades II ?
https://www.youtube.com/watch?v=6WJ1uh9CRo0
tags :
6
Likes
Who likes this ?
iglooo
,
gaymer40
,
kujiraldine
,
micheljackson
,
yukilin
,
kevinmccallisterrr
posted the 08/07/2025 at 11:00 AM by
nicolasgourry
comments (
34
)
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 11:50 AM
J'avais zappé, merci pour le rappel!
Bon courage pour les articles
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 12:02 PM
Je me demande s'ils vont oser sortir des jeux qui tourneraient facilement sur Switch 1 en exclusivité sur la 2... ou alors en magouillant "Silksong en 30fps sur la 1 mais en 60 sur la 2"
akinen
posted
the 08/07/2025 at 12:03 PM
Sans forcé, le trailer d’annonce d’Hollow knight sera là. Par contre toute ma hype a disparue. Trop de metroidvania sont sortis entre temps et le roi sera bientôt de retour
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 12:05 PM
akinen
de quelle roi tu parles ?
ducknsexe
posted
the 08/07/2025 at 12:07 PM
micheljackson
Le roi metroid mais lui sera en 3D pour la 2D Sillkong est le prince de bel air
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 12:12 PM
ducknsexe
Oui mais non, je crois que vous oubliez que dans metroidvania, il y a VANIA, les metroid que ce soit en 2D ou 3D n'en sont certainement pas.
ducknsexe
posted
the 08/07/2025 at 12:20 PM
micheljackson
Les fondateur du terme Metroidvania viens principalement de metroid et de castlevania il sont tous dans un monde vaste interconnecté, et une exploration non linéaire. Et l acces de certaines zones bloqué tant que tu a pas acquis une compétence. Ces deux jeux ont posé les bases.
shinz0
posted
the 08/07/2025 at 12:21 PM
Silksong avec une date de sortie, on est prêt
beyondgood074
posted
the 08/07/2025 at 12:26 PM
Metroid n'est clairement pas le roi, y'a eu 100 fois mieux en termes de Metroidvania !
Même dans le 2D, Castlevania lui mettait une vitesse déjà à l'époque.
J'adore Metroid, c'est de très bons jeux, mais dans le genre Metroidvania il n'est pas au dessus des autres.
nicolasgourry
posted
the 08/07/2025 at 12:27 PM
micheljackson
tu confonds cause (Switch 1 est sortie en 2017 avec une certaine architecture) et conséquence (Switch 2 est sortie en 2025 avec une nouvelle architecture), la conséquence n'est pas la cause, c'est pas une "magouille" mais juste de la logique, les jeux sont adaptés à un support, tu peux pas avoir le même rendu sinon ça n'a aucun intérêt à sortir un nouveau support plus performant.
De plus Hollow Knight : Silksong n'est pas une exclusivité Nintendo.
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 12:28 PM
beyondgood074
Ils n'ont toujours pas compris ce qu'est un metroidvania,
je me souviens d'un classement des meilleurs metroidvania sur ce site où "super metroid" était arrivé en tête
thelastone
posted
the 08/07/2025 at 12:30 PM
On peux enfin sortir le nom Silksong en toute tranquillité
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 12:30 PM
nicolasgourry
Non ce n'est pas de la logique, c'est bien de la magouille quand ils veulent nous faire croire qu'un jeu en 2D qui aurait tourné à 60fps sur une Saturn ne peut tourner qu'à 30fps sur Switch 1 (dernièrement Ninja Gaiden Ragebound) et qui tournera à 60 sur Switch 2 comme par magie.
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 12:31 PM
micheljackson
pour le retour du roi, de
Primal Planet
bien évidemment
4K/120fps, uniquement sur Switch 2
Quant au terme Metroidvania et sa compréhension ici-même, que tout le monde se souvienne de la présentation de
Cyberpunk 2077
et des cris d'effroie comme quoi ce n'était pas du
cyberpunk
avec toutes ces couleurs, cette météo ensoleillée et cette absence de chinois dans les PNJ
ducknsexe
posted
the 08/07/2025 at 12:35 PM
beyondgood074
pour la 2D je suis d accord les castlevania sont nettement supérieur. Mais aujourd'hui il sont un peu dépassé par beaucoup de jeu 2D Metroidvania.
nicolasgourry
posted
the 08/07/2025 at 12:56 PM
micheljackson
Un jeu se résume pas uniquement à son framerate.
Tu es développeur chez The Game Kitchen ?
C'est quoi leur intérêt de l'éditeur (Dotemu) de faire ça, sachant qu'il y a un parc de 150 millions de Switch et de 5 millions de Switch 2 ?
Ce que tu appels "magie" c'est juste un architecture qui permet de le faire, il n'y a rien de magique.
De plus Ninja Gaiden Ragebound n'aurait jamais pu tourner sur Saturn comme il tourne sur Switch 1 (même en 30FPS), car encore une fois, tu oublis qu'un jeu c'est un tout, ta comparaison est absurde.
akinen
posted
the 08/07/2025 at 01:16 PM
Eh bien je suis assez interloqué. Wouaw. Alors qu’il est attendu sur les salons, aucun trailer… magnifique
dono56
posted
the 08/07/2025 at 01:17 PM
C'est moi où l’indie était nul à chier ? ????????
alucardk
posted
the 08/07/2025 at 01:17 PM
dono56
C'est pas toi.
masharu
posted
the 08/07/2025 at 01:18 PM
beyondgood074
Metroid n'est pas un metroidvania, c'est Metroid-like.
masharu
posted
the 08/07/2025 at 01:20 PM
Faut voir ce qu'il y a en plus coté Japon car la présentation japonaise est toujours en court.
micheljackson
posted
the 08/07/2025 at 01:20 PM
Well Dweller, le Hollow Knight reskinné peut être sympa, mais à pas cher, je le testerai sur PC.
masharu
Ne te fatigue pas va, quand on voit qu'il y en a même qui pensent que les metroid 3D sont des metroidvania, je n'ai plus les mots.
shambala93
posted
the 08/07/2025 at 01:22 PM
J’ai rarement vu un direct aussi minable.
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 01:23 PM
shambala93
je l'ai loupé, c'était si naze que ça?
masharu
posted
the 08/07/2025 at 01:28 PM
iglooo
Rien de substantiel, des nobodies et 2-3 portages NS2 comme Content Warning.
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 01:29 PM
masharu
merci, je viens d'aller zieuter sur le YT NoA, effectivement ça n'avait pas l'air fou fou. Il parait qu'UFO50 est très bon.
fritesmayo76
posted
the 08/07/2025 at 01:29 PM
A part UFO 50 y a rien qui m'ai envoyé du rêve
shambala93
posted
the 08/07/2025 at 01:30 PM
iglooo
Vaut mieux regarder le dernier Jurassic 3x de suite !
tripy73
posted
the 08/07/2025 at 01:39 PM
Bien nul ce ND j’en attendait rien et je suis quand même déçu
micheljackson
masharu
: je vous invite quand même à vous renseigner un peu sur ce qui constitue les codes des Metroidvania dans le game design et level design, ça vous évitera de dire des bêtises
Après que vous appréciez ou trouviez meilleur les Castlevania c'est une autre histoire, mais remettre en cause le fait que la série Metroid, qui a littéralement créée les bases du genre avec Castlevania n’en soit pas un, faut quand même le faire
akinen
posted
the 08/07/2025 at 01:46 PM
Chacun ses goûts. J’aime Hollow Knight mais les mécaniques souls et le scénario cryptique me gonflent. Je lui préfère largement Prince of Persia.
Les metroids restent mes jeux préférés pour leurs ambiances, gameplay, histoires, univers, map etc.
Les castlevania étaient géniaux à l’époque. Le problème c’est qu’ils sont nul part. Ça sert à rien de citer une licence morte, y’a aucun nouveau jeux, que des remastered attrape pognon.
C’est comme opposer les anciens jeux sonic aux Mario actuels, sauf que sonic lui a des jeux qui sortent.
Si on les vire de l’équation, il ne reste que le Metroid pour moi
Si Nintendo ne se loupe pas, il peut révolutionner l’industrie (comme Zelda et sa proposition si filière.
Bien sûr si c’est une daube, je serai le premier à crier ma déception
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 01:51 PM
shambala93
il est pas mauvais (ni bon) le dernier Jurassic, il fait le café
Ça manque d'âme mais Gareth Edwards est tout de même pas mauvais.
masharu
posted
the 08/07/2025 at 01:51 PM
tripy73
Je te retourne l'apprentissage : Il n'y a pas de "RPG" dans les jeux Metroid 2D et donc il n'y a pas de composante "vania" tout simplement, Metroid est un Metroid-like et il n'y a pas eu ensuite exclusivement que des metroidvania après Castlevania...
tripy73
posted
the 08/07/2025 at 01:55 PM
masharu
: justement la composante RPG n'est indispensable au terme Metroidvania, renseigne toi mieux. Et ton délire de dire que Metroid serait un Metroid-Like, ce serait comme dire que GTA c'est un GTA-like, un non sens total.
beyondgood074
posted
the 08/07/2025 at 01:55 PM
Masharu
Le terme Metroidvania vient littéralement de Metroid, et de ses mécaniques propres au genre :
- Plate Forme/Action
- Map Connectés
- Power Up qui permettent d'avancer et débloquer de nouveaux passages
Metroid c'ést littéralement un Metroidvania.
