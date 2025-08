Metroidvania













Éditeur : Pretty Soon

Développeur : Seethingswarm

Genre : Metroidvania + Death Stranding

Dispo sur PC - À venir sur PS4/5/XBox Series/Switch

Date de sortie : 28 Juillet 2025

Langues : Pangéen / Crétacien / Anglais / Français et bien d'autres

Découvrez une histoire bouleversante de famille, dinosaures et OVNI! Survivez parmi les prédateurs, les tribus et les aliens. Passez de simple cavernicole à dernier espoir de la planète, seul ou en co-op. Bienvenue dans Dinovania!