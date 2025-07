-----

Le minimum c'est de partage cette information dans vos différents entourages, et continuer de faire pression de votre coté contre VISA ou encore Mastercard, voire même à l'échelle française sur vos banques en les contactant, en leur partageant vos doutes sur cette ingérence et comment elle peut affecter vos futurs achats.Ça fait écho a une discussion récente sur ce site qui me fait penser qu'il est plus qu'importe d'informer les gens et de continuer à se battre contre l'obscurantisme et les courants extrêmes de tour bord gauche-droite-centre, quelque soit leurs justifications. Et le plus écœurant dans toute cette histoire c'est de présenter ces actions comme un moyen de protéger femmes et enfants tout en ayant derrière des discours anti-LGBT et "pro-life" (= contre l'avortement).Voici le gros récapitulatif non-exhaustifs mais tout de même conséquent, basé ci-dessous par la vidéo de Lextorias (c'est en anglais) de ce qui se passe depuis quelques années avec les entreprises de transactions bancaires qui a conduit jusqu'à pousser ce mois de juillet Steam et Itchio a censurer une centaines jeux aux contenus pour adulte, dont on a appris récemment que ce sont des lobbyistes pro-féministes douteux qui font pression depuis le début et qui ne sont pas à leur premier coup d'essaie.- En 2020, un article du New York Times dénonçait la présence selon eux de contenus illégaux sur le site web Pornhub, avec le témoignages de plusieurs victimes. Pornhub se justifie en disant que ces contenus constituent une minorité parmi la totalité et que les utilisateurs y sont habitués pour ne pas les avoir signalés eux-même.- L'article évoque alors l'idée que les moteurs de recherches, les banques ou encore les transaction bancaires ne devraient pas accepter la mise en avant et la monétisation d'une plateforme comme Pornhub, prenant exemple sur PayPal qui avait déjà pris l'initiative de couper le pont.- A la lumière de cet article, Visa et Mastercard font finalement pression et Pornhub cède : le site restreint alors la mise en ligne des contenus sur leur plateforme et supprime certains contenus qui étaient déjà en ligne.- En 2022 une des femmes témoins de l'article du New York Times de 2020 porte plainte contre la société mère de Pornhub ainsi que contre Visa pour le simple faut d'accepter les paiement effectués sur le site. Celle-ci voulait le retrait de la vidéo où elle apparaissait. Jusqu'à présent, un argument de la défense dans cette situation est une loi fédérale rendant non-complice tout entreprise si un contenu était diffusé par un tiers sur Internet. Si moi je diffusais la vidéo où cette femme apparaissait sur Pornhub (ou YouTube par exemple), Pornhub (ou YouTube) n'était alors pas tenu responsable.- Avant ces évènements, en 2015 une organisation pro-évangélique initialement sous le nom de Morality in Media change de nom et devient le "Centre National sur l'Exploitation Sexuel" et leur mission est claire : supprimer les contenus pour adulte avec cette fois pour prétexte la protection des femmes et des enfants, un rôle qui leur donne plus de sérieux et de pouvoir. Leur actions durant ces années ont permis l'ajout de nouvelles lois américaines à afin de combattre les abus sexuels sur Internet.- Conséquence, depuis 2018 plusieurs sites web ont dû s'auto-censurer afin d'éviter l'apparition de contenus possiblement problématique pour de ne pas être demain poursuivi par la justice par ces organisations. Microsoft et Google ont même dû supprimer des contenus d'utilisateurs de leur service Google Drive et OneDrive pour être clean.- La tactique de ces organisations est donc la suivante : envoyer une lettre aux entreprises concernées ainsi qu'à tout leur partenaires parlant de possibles attaques en justice si les contenus jugés comme de potentiels crimes sexuels aux yeux de la loi américaine ne sont pas supprimé. Une sorte de mise en garde avant exécution. Et c'est donc comme ça que Visa s'est retrouvé en justice avec Pornhub en 2022. Alors que Visa voulait rejeter cette accusation de complicité, le juge a refusé en prenant l'acte de Visa en 2020 d'avoir restreint Pornhub comme preuve suffisante de la complicité entre les 2 entreprises.- Avec cette logique, il est devenu facile de tenir responsable des entreprises de transaction bancaire de tout contenu pour adulte, alors que leur business est simplement de permettre les transactions bancaire entre les clients et ces entreprises. Avec cette affaire, les sociétés de transactions bancaire sont devenues des cibles de choix pour tous les lobbyistes et organisations à but non lucratif poussant à leur idéaux.- C'est à la lumière de tout ce contexte que les propos de 2024 que j'avais déjà relayé dans un précédent article du président de Visa Japan, Cietan Kitney, prennent plus de sens : Pour protéger leur marque, Visa doit faire pression à leur clients afin de ne pas être à leur tour sous les feux de ces organisations et risquer des procès. Et l'effet kiss cool : les termes sur "ce qui est condamnable ou pas" sont suffisamment vague pour laisser Visa et Mastercard décider de faire pression sur n'importe quelle entreprise, même ça ne concerne pas l'industrie de la pornographie comme le cas de Pornhub, tant qu'il s'agit je cite de "contenu pour adulte". C'est le champ libre pour s'attaquer à tout le monde.- Au Japon c'est donc passé par une multitude d'entreprises et de services dont certains pourtant de notoriété publique dont DMM (équivalent de Steam au Japon avec une section pour les jeux matures), Pixiv (équivalent de DeviantArt qui accepte des travaux artistiques mature), niconico (équivalent de YouTube avec des vidéos matures, propriété de Kadokawa) ainsi que tous les commerçant vendant des jeux, des manga et des animes pour adulte des grandes enseignes à des indépendants. Les actions de Visa (et Mastercard aussi) ont suffisamment impacté ces 2 dernières années ce marché qui a dû faire un choix : se censurer ou abandonner la majeure partie de leur revenus avec le retrait de Visa/Mastercard des options de paiement pour leur clients. Certains comme DLsite ou Melonbooks ont dû abandonner Visa/Mastercard pour n'accepter que les banques japonaises, d'autres comme niconico précédemment cité ce sont censurés. Visa Japan s'est même attaqué à un "site de rencontre pour otaku", Aellune, avant de rétro-pédaler (parce que ça allait évidemment trop loin...).- Beaucoup ont relayé le cas de Manga Library Z, un service créé par Ken Akamatsu auteur du manga à succès Love Hina, qui permettait de lire en ligne des manga et doujins introuvables ailleurs, qui après avoir été contraint à la censure par Visa ont dû fermer leur porte, et n'ont pu rouvrir leur site web que grâce aux dons des japonais plusieurs semaines après. Cet évènement a fait vivement réagir Yoko Taro, le créateur des jeux NieR dont NieR Automata doit certainement sa popularité au personnage de 2B, qui a parlé d'ingérence d'entreprises américaines sur les produits culturel d'un pays étranger et que ce qui se passait était grave pour la liberté d'entreprendre.- 2025, entre dans l'histoire une nouvelle organisation, cette fois australienne : Collective Shout. Cette organisation pro-féministe ayant aussi pour mission la protection des femmes et des enfants vise directement les entreprises occidentales de jeux vidéo, elle s'est même prononcée pour le retrait commercial en Australie de Grand Theft Auto V à l'époque, en vain. C'est désormais en s'attaquant directement à Visa et Mastercard que cette organisation a réussi à pousser dernièrement les plateformes Steam et Itchio à se censurer et à retirer des centaines des jeux pour adulte, majoritairement shovelware certes mais un retrait signification de ces plateformes où ça n'est plus aux consommateurs de voter avec son porte-monnaie mais Visa/Mastercard de faire la loi.Voilà le récapitulatif du pourquoi du comment on en arrive à voir Valve censurer des centaines de jeux sur sa plateforme Steam.Jusqu'où cela va aller ? Quid des plateformes de jeux pour adulte comme Nutaku ou Johren, vont-elle devoir censurer des jeux comme les jeux de la série des Taimainin ? Quid des jeux mobiles avec du contenu pour adulte, des simples Fire Emblem Heroes à Goddess of Victory: NIKKE qui montrent des personnages en petite tenues à des jeux comme Snowbreak ou Brown Dust II où les personnages ont des interactions érotiques avec le joueur ? Qui des consoles de jeux et des éditeurs (principalement Nintendo, Sony, Sega, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Koei Tecmo, Bethesda, Ubisoft, EA...), va-t-on vers une censure de Stellar Blade, Shin Megami Tensei, Dead or Alive Xtreme, SoulCalibur, NieR et bien d'autres à la simple présence de contenus sexuels alors que ce sont des jeux pour un public averti ?Visa et Mastercard sont les 2 systèmes de transaction bancaires les plus utilisés dans le monde. Il n'y a aucune entreprise qui puisse les tenir têtes si jamais ces systèmes demandent à supprimer des contenus qui pourraient leur causer tord.Au Japon, je vous en ai déjà parlé la réaction politique reste timide, mais un politicien nommé Taro Yamada tente depuis 2024 de sensibilisé l'opinion publique à cette ingérence des systèmes de transaction bancaire, et dernièrement l'ancien premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est dit favorable pour tenter de résolver ce problème. Si Yamada a pu réobtenir son siège aux dernières élections la semaine dernière, c'est sans compter sur le parti politique Sanseito, dirigé par le complotiste Sohei Kamiya, qui a obtenu le double de sièges et pèse un peu plus sur la vie politique du pays. C'est un parti très conservateur qui prône au nationalisme et qui a une vision très fermé sur les jeux vidéo et manga, voulant jusqu'à mettre en place un cabinet de censure dictant ce qu'il faut faire...En occident, s'il est difficile de voir un jeu comme le prochain Grand Theft Auto VI être censuré, parce que le jeu va générer énormément d'argent, la possibilité d'une censure n'est pas nulle pour autant. Le problème, outre enfreindre la liberté des uns et des autres à créer et monétiser les contenus pour adulte qu'ils souhaitent, c'est que ça attaque pour l'instant des marchés étrangers ou à du porn shovelware que vous êtes nombreux à ne pas s'en soucier... Mais qui sait ce qui arrivera dans 5-10 ans à des jeux de séries avec une certaine notoriété mais étant moins populaires qu'un GTAVI ? C'est possible à cause de ces lobbyistes qui exploitent cette faille à menacer désormais Visa et Mastercard directement plutôt que lesdits concernés.Sachez qu'actuellement des mouvements sur Internet s'opèrent pour faire pression sur Visa et Mastercard, mais j'ignore si cela pourra changer quelque chose.