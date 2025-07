The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont marqué des étapes importantes pour la franchise sur Nintendo Switch, et ont également marqué le début d'une nouvelle philosophie. Dans les précédents titres Zelda, les chemins prévus étaient assez linéaires (hormis les astuces et les bugs de speedrun). Ocarina of Time, Twilight Princess et Skyward Sword proposaient tous clairement de parcourir leurs donjons dans un ordre planifié, et avec la sortie de Skyward Sword, certains fans ont commencé à réclamer moins de linéarité et plus de liberté dans leurs jeux Zelda.En effet, la sortie de Breath of the Wild en 2017 sur Wii U et Nintendo Switch a répondu à cette demande : à partir de ce moment, toute la série Zelda a adopté une nouvelle idée : laisser le joueur faire ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il souhaite. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom proposent tous deux cinq « donjons » principaux (si l'on compte les Bêtes Divines comme des donjons), et la plupart du temps, vous pouvez les affronter dans n'importe quel ordre. En fait, vous n'êtes même pas obligé de les accomplir : vous pouvez passer directement au boss final si vous vous sentez prêt à relever le défi.Le fait est que la tendance a maintenant changé. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont été unanimement salués et se sont très bien vendus, mais certains fans pensent désormais que l'accent mis sur la liberté et le manque de direction rendent les jeux trop vides et inutiles. Cela soulève une question intéressante : dans ce contexte, que pourrait-on attendre du prochain grand titre Zelda sur Nintendo Switch 2 dans quelques années ?Les développeurs écouteront-ils la minorité, certes bruyante, de critiques, ou redoubleront-ils d'efforts pour maintenir leur philosophie actuelle et proposer un jeu libre et ouvert ? Impossible de le savoir avec certitude, mais aujourd'hui, nous abordons la question de la liberté par rapport à la linéarité, et ce que nous aimerions voir dans le prochain grand jeu Zelda.Source : https://nintendoeverything.com/next-zelda-on-nintendo-switch-2/