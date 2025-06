Gamingbolt vient de tester la version Xbox Series du titre et voici sa note :La note parfaite de 10/10 donc. Pour eux : .« Le meilleur avantage de Final Fantasy XVI sur Xbox, c'est que davantage de personnes peuvent désormais jouer à un jeu d'action avec des personnages qui ont défini le genre. »« Final Fantasy XVI est un jeu d'action qui combine un univers dark fantasy ambitieux avec un système de jeu magistralement conçu, et qui récompense l'expérimentation et l'optimisation, amplifié par un spectacle visuel juste incroyable. »Comme quoi...Source : https://gamingbolt.com/final-fantasy-16-xbox-series-x-review-eikonic/