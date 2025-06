Le 10 juin 2010, Xenoblade sort au Japon sur Wii. La Saga fête donc ses 15 bougies aujourd'hui.Cet opus ressortira ensuite exclusivement sur New Nintendo 3DS, puis sera sublimé sur Nintendo Switch dans une version remasterisée.Xenoblade Cross sort ensuite au Japon sur WiiU le 29 avril 2015. Il ressort le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch.Xenoblade 2 sort le 01 décembre 2017 sur Nintendo Switch.Enfin, Xenoblade 3 sort le 22 juillet 2022 sur Nintendo Switch. De ce fait, tous les opus sont sortis sur une seule et même console.En espérant que la Saga se poursuive maintenant sur Nintendo Switch 2.Source : https://xenoblade.fandom.com/fr/wiki/Xenoblade_Chronicles

posted the 06/10/2025 at 06:16 AM by link49