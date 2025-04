Coluche :

Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !

Je vais redire ce que j'ai déjà dit

-Quand un jeu sort, je comprends pas qu'il y a encore une mise à jour à la sortie, pour moi c'est pas une évolution, mais une régression qui passe pour une « évolution », quand tu sors un jeu, il doit être peaufiné aux maximum, quitte à repousser le jeu.

-Les jeux en « kit » (les jeux sur cartouches Switch ou il faut télécharger une partie par exemple), les mecs qui grattent pour ne pas avoir une cartouche avec une plus grosse capacité surtout quand ça vient des grosses société, c'est vraiment un manque de respect des joueurs, d'ailleurs dès que je vois ça, j'achète pas.

-DLC gratuit qui arrive pas la suite (même si j'aime bien le fait que Nintendo rajoute les DLC « gratuit » au fur et à mesure dans les versions boite, mais du coup, ça me donne pas envie d'acheter le jeu à la sortie, donc je ne suis pas sur que ça soit une bonne stratégie, je préfère avoir tout le contenu dès le départ), tu peux même passer d'un jeu « moyen » à « bon », mais comme tu ne sais pas ce qu'il y aura comme DLC, tu ne sais pas ou tu t'embarque, cette incertitude, je ne sais pas sur que ça rassure les joueurs, certains passent à coté d'un jeu pour ça.

https://www.gamekyo.com/group_article57064.html

Les prix des jeux Nintendo qui montent me rappellent le débat du online qui est devenu payant aussi chez eux.Nous sommes dans un système de l'offre.Sony / Microsoft / Nintendo vous imposent leur grille tarifaire, quand l'un le fait, les autres ont tendance à suivre, c'est un FAIT pas une opinion.Quand tu constates se fait, ça ne veut pas dire que tu es d'accord si tu expliques que l'un suis la tendance de l'autre, c'est un CONSTAT.Donc si on est cohérent, si on trouves anormal de payer pour accéder aux Online, quelque soit le constructeur, nous devons trouver ça anormal et non dirent "ah mais si tel constructeur" c'est normal mais pas quand c'est tel constructeur".Sinon ça rappel le sketch des inconnus "il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur", là c'est "il y a le bon constructeur qui fait payé le online et la mauvais constructeur qui fait payer le online" ou encore "il y a le bon constructeur qui augmente le prix des jeux et le mauvais constructeur qui augmentent le prix des jeux".Personnellement, je suis contre le fait de payer le "online" sachant que c'était gratuit, rien ne justifie qu'il devient payant (je parle du Online, après qu'il existe des abonnements pour des accès à des jeux retro par exemple, ça, c'est un autre sujet, mais qui est aussi sujet à débat.).Donc, le meilleur moyen qu'une chose ne s'impose pas, c'est de résister, car il y a la cause et la conséquence, la conséquence n'est pas la cause.Le souci, c'est que tu es question de "rapport de force", plus il y aura des personnes qui "résisteront" à la grille tarifaire imposée par les constructeurs, moins ils oseront, mais plus la balance penchera sur ceux qui payeront, plus ils continueront de plus belle.Exemple : J'ai jamais payé une console 500€, tu peux t'appeler Sony, Nintendo ou Microsoft, je payerais pas.J'ai jamais payé 80/90€, tu peux t'appeler Sony, Nintendo ou Microsoft, je payerais pas.J'ai ni action, ni jeux gratuit, je ne travaille chez aucun des constructeurs, donc je suis libre de faire à la manière. dans la mesure du possible, à mon échelle avec mes "principes".