Elon Musk se revendique être un gamer. L'homme d'affaire à la tête de Tesla et SpaceX n'a jamais caché son amour pour les jeux vidéo...Amateur de jeux hack'n slash, il a évidemment migré sur Path of Exile 2, où il se serait fait bannir pour avoir « réalisé trop d'actions trop rapidement », le tout sans macro. Un Dieu de l'APM ? Plutôt un gros menteur et tricheur, selon la communauté du titre de Grinding Gear Games.Le YouTuber NikoWrex a dévoilé dans une récente vidéo des messages privés échangés avec Elon Musk sur X/Twitter., affirmant qu'« il est impossible de battre les joueurs en Asie » sans recourir à cette pratique. Elon Musk déclare quand même n'avoir jamais voulu s'attribuer tout le mérite et explique que tous les meilleurs comptes de Diablo et PoE sont tenus par plusieurs personnes pour gagner des niveaux rapidement. Il ne compte cependant pas s'excuser auprès de la communauté de Path of Exile 2...