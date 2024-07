Pour aller de paire avec l'article de Negan, je suis tombé sur cet encart hallucinant dans le test de Zenless Zone Zero, le nouveau gacha de Mihoyo (Genshin Impact) sauce Beat Them Up.Erwan Lafleuriel, qui s’était deja pris un shitstorm suite a la fameuse preview de Stellar Blade qui avait fait le tour du web, en remet une couche.Faut croire que certains n'ont pas compris que les asiats n'en avaient rien a foutre de leurs conneries de wokisme.

Who likes this ?

posted the 07/26/2024 at 11:39 AM by guiguif