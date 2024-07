Les Japonais ont lancé une pétition à l'encontre d'Ubisoft. Elle a accumulé 25 000 signatures en 2 jours. Les gens demandent à Ubisoft d'annuler le développement du jeu et de s'excuser auprès des japonais.

posted the 07/02/2024 at 09:44 PM by skk