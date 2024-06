Si vous voulez aussi que les performances évoluent sur consoles... que l'on ne reste pas à devoir jouer à 30 FPS, nouvelle génération après nouvelle génération, il faut BOYCOTTER les jeux qui ne proposent pas plus aujourd'huiMoi perso c'est le cas. Et je pense que j'y suis un petit peu pour le flop de certaines sorties récentes qui ne se foutent de la gueule des joueurs en ne faisant pas d'efforts au niveau de la technique..Bon après il y en a qui ne voient pas la différence entre 30 et 60 IPS.. TANT MIEUX pour eux.Mais moi c'est pas mon cas, donc si vous pensez la même chose, AGISSEZ !