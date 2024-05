Actualité











On fait le point sur les dernières informations concernant le remaster Lollipop Chainsaw RePop dont on a toujours aucune date de sortie (prévu pour 2024) ni trailers.Vous ne l'avez certainement pas vu mais la semaine dernière Yoshimi Yasuda, le producteur exécutif de Lollipop Chainsaw, s'est exprimé sur X (ex-Twitter) pour rassurer les fans en réitérant que le remaster du jeu ne sera pas censuré. Il s'était déjà exprimé en octobre dernier, déclarant notamment que le scénario restera intact.Originalement développé par Grasshopper Manufacture (Suda51), le remaster Lollipop Chainsaw RePop est lui géré par Dragami Games, studio récemment créé (2022) composé d'anciens de Kadokawa Games qui ont récupéré quelques franchises de l'éditeur dont Lollipop Chainsaw mais aussi Killer is Dead, God Wars ou encore Demon Gaze.On apprend aussi toujours via Yasuda que Lollipop Chainsaw RePop proposera plusieurs nouveaux skins pour Juliet (pour un nouveau total d'une trentaine de skins ici) ainsi que près de 480 variations de couleurs qui permettra aux joueurs de vraiment personnaliser l'héroïne. On ignore cependant si les costumes cross-over (dont High School of the Dead) seront toujours inclus. Le jeu aura un assistance à la visée ainsi que plusieurs autres QOL dont un changement sur les QTE et un nouveau mode "RePOP". Quant à la sortie en physique du jeu (notamment en occident), Dragami Games promet de trouver une solution à ce sujet.Quelques screenshoots du remaster postées sur le ex-Twitter de Yasuda :