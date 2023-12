Sony n'ayant pas répondu à l'offre des hackers, les données ont été partagées. Attention aux spoilers, si vous ne voulez rien savoir.On apprend que le premier teaser de Wolverine a été dévoilé seulement après deux mois que le deal soit signé.Voici le casting du jeu :Deux vidéos de gameplay qui date de 2021 et 2022, où on apprend que Jean Grey sera la deuxième protagoniste du jeu jouable :-https://streamable.com/rmk5f5-https://streamable.com/f7ciqnVoici quelques concept arts du jeu :Ensuite on a des concept arts pour le prochain jeu Ratchet and Clank où le scope du jeu semble plus ambitieux que le précèdent avec entre autre de l'exploration spatial avec un crew dans le vaisseau :Et enfin la roadpmap des prochain jeux d'Insomniac pour les 9 prochaines années :Alors attention pour les dates car pour le moment c'est compliqué de savoir ce qui a changé ou non car sur ce slide, on peut voir que le prochain Ratchet and Clank est daté pour 2029 alors que sur d'autres documents ils seraient prévu pour 2025.Ça reste assez impressionnant de se dire que en pratiquement 10 ans Insomniac prévoit de sortir 7 jeux.SM3 sera apparemment le dernier jeu Spider-Man que développera Insomniac et passera à autre chose ensuite avec le développement d'une nouvelle licence.Pour le moment il n'y a rien qui ressort quand au fait qu'Insomniac travaillerait sur un jeu Spider-Verse. Il y avait un pitch pour un jeu Spider-Man en ligne mais ça ne semble avoir rien donné.Sur une plus vielle roadmap, on peut voir que Insomniac a pensé inclure une composante online dans ses jeux mais sur la roadmap qui date de Juillet dernier, on dirait qu'ils ont abandonné cette idée.Les détails des royalty que touchera Marvel pour les jeux X-Men :Ça peut aider à comprendre pourquoi Square à revendu Crystal Dynamics et Eidos vu comment leurs jeux Marvel n'ont pas fonctionné.Une autre roadmap plus étendu où on voit qu'après la nouvelle licence d'Insomniac compte sortir le dernier jeu X-Men du contrat qu'ils ont signé avec Marvel et qu'après il y aura une suite à leur nouvelle licence ou une autre nouvelle IP. Par contre sur cette roadmap, il manque le jeu Venom et Ratchet and Clank.