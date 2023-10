Il y a actuellement sur l'île pas mal de grandes surfaces destockent les jeux PS5 à l'occasion des soldes d'été 2023 ! Pour des prix parfois dérisoires (5 €, mais plus souvent 10 €), vous avez une pléthore de jeux à acquérir !Et vous, de votre côté, avez-vous repéré de bonnes affaires ? N'hésitez pas à les partager en commentaire

posted the 10/10/2023 at 06:16 PM by suzukube