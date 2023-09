je vous partage une astuce qui a désormais a remplacé le marché gris pour moiexemples assez coolstarfield premium upgrade 16,93€alone in the dark 12€bomb rush cyberfunk 3,51€alan wake 2 deluxe 45€la methode en question acheter chez tomina => https://www.instagram.com/tominashop/?hl=fr seul hic faut filer un compte sur lequel il achete store argentin (car plus possible de generer des clé via "cadeau" les vendeurs marché gris les génèrent via une faille)et faut payer a l'avance via wiseconseil retirez moyens de paiement et supprimez le mot de passe et utilisez l'app MS authentificator sur le tel ,le mec est parfaitement reglo mais ces mesure permettent d'etre safeou faites un 2eme compte que vous lui donnez pour des achatscomme vous voulez mais ca fait un baille que moi et bcps d'autres passent par lui et aucun probleme ,apres encaissement il achete ca en 10 minutes top chronoil publie quelques prix mais en realité il fait tout le store argentin (ou turque) + 30% de com (les prix que je vous ai mis plus haut sont avec comDEJA INCLU)pour voir les prix https://xbox-store-checker.com/fr/ (le taux de conversion est foireux utilisez la conversion ars eur de google ,c'est moins cher qu'affiché) puis ajouter 30% et vous saurez le prix qu'il pratiquea noté qu'il fait les preco (donc vous avez les bonus de préco), dlc etc.. meme les vbuck lol et aussi lors de promo c'est tres interessantsuzu