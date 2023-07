Bonjour,Vous êtes nombreux sur Gamekyo à vous inquiéter de ma consommation de jeux vidéo sur la PS5 Digital Edition et à vous inquiéter de mon budget, et je vous en remercie.Vos inquiétudes sont vaines : j'ai, en effet, développé plusieurs stratégie full demat' pour survivre avec ma PS5 Digital Edition, payée 350 € en novembre 2020 (bientôt 3 ans quand même).- Les promotions sont régulières sur les jeux en demat', à moins de vouloir un jeu "DAY ONE", difficile de payer un jeu 80 € finalement...- Le PlayStation Plus Extra et Premium offre une pléhtore de jeux, permettant de- Et pour certains jeux, je suis fier de payer 79.99 € à Capcom pour l'excellent Street Fighter 6 qu'ils ont sorti, il faut aussi savoir payer le prix pour que les développeurs retrouvent leur compte (j'suis triste que Dead or Alive soit fini, j'suis prêt à payer 80 boules pour le retour de la série).Bref, j'm'en sors, ça va, ça n'a pas détruit ma pa$$ion du jeu vidéo, surtout qu'en vrai, le support, de jeu, j'm'en fous un peuNDLR : Fini le Xbox vs PlayStation, vous avez inventé la guerre demat' vs physique, vous me terminez mdrrrrrrrr !!!