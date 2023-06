Minecraft accueillera The Incredibles (Les Indestructibles)

C'est toute une famille de Supers ! Amusez-vous avec Violet, Jack-Jack, Dash, leurs incroyables parents et Frozone dans ce super DLC. Affrontez des ennemis redoutables comme Underminer et Screenslaver, explorez des lieux emblématiques tels que Municiberg, et… hé, où est mon super costume ? C'est dans la cabine d'essayage, en tant qu'élément gratuit du créateur de personnage !

Like

Who likes this ?

posted the 06/15/2023 at 06:13 PM by leblogdeshacka