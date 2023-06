Le Game Drive aux couleurs de Starfield est un disque dur portable (qui renferme un disque dur 2,5″). Il mesure 117 x 80 x 14,8 mm. Il est équipé d’un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Aucune alimentation autre que le port USB n’est requise pour alimenter la bête. Le Game Drive « Starfield » est décliné en deux capacités de stockage : 2 To (129,99€) et 5 To (199,99€). Ses taux de transferts atteignent 140 Mo/s.



Game Hub « édition Starfield »

De son côté le Game Hub est un disque dur externe (qui embarque un disque dur de 3,5″). Il mesure 198,1 x 41 x 118 mm. Ce modèle peut être positionné horizontalement ou verticalement. Il propose des ports USB C et USB A en façade. Une seule capacité de stockage est disponible : 8 To (279,99€). Au niveau des débits, il propose des taux de transferts de 160 Mo/s.





Après, la manette, le casque, le collector, voici les DD de chez Seagate aux couleurs de Starfield. Bordel, j'aurai tellement voulu une Series X collector.