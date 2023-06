Le lapin Ronin Usagi Yojimbo rejoint le jeu en tant que personnage jouable. Le guerrier samouraï a joué dans sa propre série de bandes dessinées éponyme depuis les années 80, mais de nombreux fans grand public le connaissent probablement grâce à ses nombreuses apparitions croisées dans les médias TMNT au fil des décennies. La bande-annonce montre les formidables prouesses d'Usagi avec son katana, comme percer plusieurs ennemis d'un seul coup d'épée. Dimension Shellshock ajoute également un nouveau mode de jeu non spécifié, de nouveaux morceaux du compositeur Tee Lopes et un nouvel ensemble de couleurs pour la liste jouable. Shredder's Revenge reçoit également une autre mise à jour gratuite distincte qui ajoute un autre lot d'options de palette de couleurs.

Who likes this ?

posted the 06/07/2023 at 03:24 PM by leblogdeshacka