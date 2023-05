Je sais qu'en général, il n'y a pas de post sur les anniversaires mais, bordel, Clint Eastwood les gars.Après des décennies a nous faire vivre des aventures en tant qu'acteur et réalisateur, Clint Eastwood fête aujourd'hui ses 93 ans.L'acteur et réalisateur travaille sur son dernier long-métrage avant de se retirer. Son dernier film s'intitule Juror 2 et il y aura un casting vraiment sympathique avec Nicholas Hoult, Toni Collette et Zoey Deutch (malheureusement trop méconnu du grand public, putain c'est la fille de Léa Thompson)