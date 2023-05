Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin se déroulera à Ghur, le royaume sauvage des bêtes, une terre inhospitalière et violente où seuls les plus forts survivent. Dans la campagne solo, les forces de l'Ordre envoient les champions célestes reforgés connus sous le nom de Stormcast Eternals pour reconquérir ce royaume. Après avoir établi une base précaire en ces lieux hostiles, leur forteresse est sérieusement menacée par les Kruleboyz, la sinistre et violente faction Orruk qui a élu domicile à Ghur. Lorsque le chef de ce détachement de Stormcast, Sigrun, apprend l'existence d'une source de pouvoir arcanique capable de les protéger contre les Kruleboyz, lui et ses forces s'aventurent dans les marécages au péril de leur vie pour l'obtenir, commençant ainsi le récit cinématique de la campagne qui met en scène une survie désespérée. Co-écrit avec Gavin Thorpe, auteur de Black Library, ce riche récit de Age of Sigmar est basé sur les Croisades de Dawnbringer de la dernière édition du jeu de table.



Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin a été développé simultanément sur consoles et PC. Les joueurs utilisant une manette découvriront DirectStep, une nouvelle interface innovante de stratégie en temps réel permettant une immédiateté tactique dans le feu de l'action. À l'aide des sticks analogiques et de quelques pressions simples sur des boutons, les joueurs pourront rapidement faire défiler leurs escouades, donner des ordres et engager l'ennemi. Ce système offrira aux joueurs Xbox et PlayStation la flexibilité et la réactivité de la souris et du clavier, depuis leur système de commande préféré. Les joueurs sur PC pourront profiter d'un système de contrôle classique à la souris et au clavier, apprécié par les amoureux de la première heure des jeux RTS.



Avec un large éventail de types de missions et de modes, les batailles ne seront jamais les mêmes dans Realms of Ruin. Avec quatre factions jouables totalement distinctes les unes des autres sur le plan visuel et stratégique, les joueurs pourront rallier leurs armées, libérant de puissantes unités pour renverser le cours de la guerre en leur faveur. Des pilotes rapides aux monstres lourds, en passant par les sorciers mystiques et les puissants héros, chacun possède ses propres forces et faiblesses. Les joueurs s'affronteront sur les Arcane Conduits pour récolter des ressources, améliorer et spécialiser leurs forces grâce aux arbres technologiques, tout en contrôlant la bataille sur plusieurs fronts pour remporter la victoire.



L'authenticité est au cœur de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Chaque unité est modélisée avec précision en fonction de son équivalent sur table, avec une animation de qualité supérieure et une fidélité graphique offrant aux joueurs une vision dramatique et palpitante de l'univers d'Age of Sigmar. Même Ghur prend vie avec une cartographie étonnamment détaillée et variée, regorgeant d'une faune et d'une flore sauvages avec des obstacles environnementaux qui façonneront les stratégies des joueurs.

