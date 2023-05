Le programme de Netflix pour le mois de Juin est maintenant dévoilés et il y a quelques séries et films sympas.The Days - Sur la centrale nucléaire de FukushimaNew Amsterdam - Saison 3The Alpinist (2020)Valeria - Saison 3Manifest - Partie finaleVortex - Avec Tomer SisleyBelfast (2021) - Par Kenneth Branagh, avec Caitriona Balfe et Jamie DornanLes Gazelles (2014) - Avec Camille Chamoux et Audrey FleurotBirds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn (2020) - Avec Margot Robbie et Mary Elizabeth WinsteadArnold - Sur Arnold SchwarzeneggerLove is Blind : Brésil - Saison 3Tour de France : Au cœur du peloton - Par les producteurs de Formula 1 : Pilotes de leur destinMes premières fois - Saison 4Human Resources - Saison 2Ce monde ne m'aura pas - Tiré de l'univers ZerocalcareLa Traque dans le sang - Avec Lee Sang-YiRick et Morty - Saison 6Notre planète IIRock'n Roll (2017) - Par et avec Guillaume Canet, avec Marion CotillardAdolescentes (2019) - Par Sébastien LifshitzLes rebelles de la forêt 3 et 4Tyler Rake 2 - Réalisé par Sam Hargrave, produit par les frères Russo, avec Chris HemsworthBlack Clover : l'épée de l'empereur-mageOutlander - Saison 7, partie 1Break Point - Partie 2Mauvaises herbes (201- Par et avec Kheiron ainsi que Catherine DeneuveÀ travers ma fenêtre : l'amour pour horizonCatching Killers - Saison 3C'est tout pour moi (2017) - Par et avec Nawell MadaniTitans - Saison 4Run Rabbit Run - Avec Sarah SnookThe Witcher - Saison 3, Volume 1Le Pavillon des hommes - Adapté du manga de Fumi YoshinagaNimona - Basé sur le roman graphique de Noëlle StevensonBlack Mirror - Saison 6Vinland Saga - Saison 2, tous les lundis