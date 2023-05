Dans le monde post-apocalyptique de Undawn, les survivants se sont divisés en différentes factions, chacune ayant ses propres règles de survie. Au cours de leur aventure périlleuse, les joueurs rencontreront le légendaire survivant Trey Jones, interprété par la star mondiale du cinéma Will Smith. Trey fera office de guide pour aider les autres survivants à s'orienter dans le monde, quatre ans après une catastrophe mondiale.







En tant que membre de la légendaire Raven Squad, les joueurs devront affronter les membres des Clowns, des Eagles, des Night Owls et des Reivers pour leur territoire. Pour protéger leur maison, ils devront utiliser une grande variété d'armes et d'armures. En plus des armes standards, les joueurs pourront également utiliser des équipements tactiques tels que des armes de mêlée, des drones, des bombes-leurres, des tourelles automatiques et plus encore afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.



Dans cette nouvelle civilisation, les joueurs exploreront un vaste monde ouvert rempli d'environnements divers tels que des plaines, des mines, des déserts, des marécages et des villes abandonnées, chacun avec des écosystèmes et des dangers uniques. Les survivants devront être prêts à braver la pluie, la chaleur, la neige et les tempêtes tout en surveillant la santé et le bien-être de leur personnage afin de rester en vie face à l'adversité.



Les joueurs peuvent se préinscrire dès au jeu pour débloquer des récompenses exclusives en fonction des étapes de préinscription, notamment de la monnaie, des munitions, des médicaments, des produits cosmétiques et d'autres ressources. En franchissant les étapes, ils recevront des récompenses plus importantes dans le jeu qui les aideront à démarrer leur aventure.





Découvrez la bande-annonce officielle de Trey Jones interprété par Will Smith dans Undawn ci-dessus



Aujourd’hui, Level Infinite et LightSpeed Studios annoncent que le RPG de survie en monde ouvert : Undawn, sortira dans le monde entier le 15 juin 2023. Les joueurs qui se préinscrivent dès maintenant auront accès à des récompenses spéciales lors du lancement du jeu.Pour rester informés des dernières étapes de la préinscription et des dernières nouvelles, les joueurs pourront se rendre sur le site officiel