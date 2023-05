Armé d'acier et non de sorcellerie, un ancien empire marche sur les Terres Exilées, avide d'or. L'histoire d'Age of War couvre une invasion militaire de grande envergure dans les Terres Exilées à travers trois mises à jour majeures, chacune accompagnée d'un Battle Pass riche en cosmétiques.



En moins d'un an, Age of Sorcery a ajouté une grande quantité de nouveau contenu gratuit à travers trois mises à jour majeures, y compris le système de sorcellerie, la refonte des bâtiments, la refonte des attributs, de nouvelles confrontations, le façonnage des golems, de nouveaux personnages, de nouvelles histoires ainsi qu'une énorme refonte du système de voyage. Avec la roadmap d'Age of War, le joueur pourra se concentrer sur ce qui l’attend dans ce vaste monde.







Dans le premier chapitre d’Age of War, le joueur pourra collecter des trésors à travers les terres et les conserver précieusement dans leur coffre-fort privé, puis créer et personnaliser son propre emblème de clan pour l'afficher sur les bannières et les boucliers.



Après ce premier chapitre, Conan Exiles bénéficiera d'ajouts majeurs tels que des purges améliorées et étendues, des mercenaires à recruter et une IA ennemie améliorée, le tout culminant dans un raid PvE où les joueurs riposteront à l'invasion stygienne. Il s'agit là des principales nouveautés de Age of War, bien d'autres surprises sont à venir.







Alors que Conan Exiles : Age of Sorcery touche à sa fin, Funcom annonce Conan Exiles : Age of War, la prochaine saison de mises à jour de contenu gratuites et de cosmétiques payants qui arrivera dans le jeu le 22 juin. Pour annoncer ce nouvel Âge, les joueurs sont invités à découvrir les nouvelles illustrations du jeu, donnant un parfait aperçu du chaos à venir.Le premier chapitre de Conan Exiles : Age of War sortira le 22 juin sur PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One et Xbox Game Pass.