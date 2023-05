Après le gameplay, voici les éditions collectors du jeu. Je cherche le prix et le contenu (suis mas en forme désolé).Cela fait plusieurs années que Hexworks, un studio de CI Games, développe Lords of the Fallen, suite spirituelle et surtout reboot du jeu du même nom sorti en 2014. D'après une récente rumeur, l'Action-RPG devait débarquer en octobre prochain, le studio prend aujourd'hui officiellement la parole.C'est donc confirmé, la date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre nous plongera dans un univers de dark fantasy conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5, mais les joueurs devront surtout se concentrer sur des combats exigeants, contre des ennemis classiques et des boss. Côté scénario, il faudra voyager entre les mondes parallèles des vivants et des morts pour affronter le Dieu démon Adyr. Hexworks partage au passage une nouvelle bande-annonce de Lords of the Fallen, avec de nombreux extraits de gameplay accompagnés du titre Fear of the Dark d'Iron Maiden. Enfin, le studio détaille les différentes éditions de son Action-RPG, qui aura droit à un gros collector :On commence, avec la belle jaquette de la mort qui tue. Elle reste juste sublime.pos=centre][/pos]On attaque direct, avec la version DeluxeLe jeu ;La classe de départ « Le Croisé Noir » : l'iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l'épée longue dévastatrice d'Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif*Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l'horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen ;La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup HaugenUne visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution.On fini avec l'édition Collector qui comprend :[cpos=centre]ente]url=http://www.gamekyo.com/media227058.html][/pos][/pos]Le jeuUne figurine de 25 cm du Croisé Noir : admirez ce guerrier mythique dans toute sa gloire avec cette figurine de 25 cm ultra détailléeUn présentoir en métal : Mettez en valeur votre figurine avec ce présentoir métallique, intégrant des LED d'ambiance télécommandéesUn steelbook au design exclusifLa classe de départ « Le Croisé Noir » : l'iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l'épée longue dévastatrice d'Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentifUn artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l'horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen ;La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup HaugenUne visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolutionPoster et cartes illustrées recto verso.*Cet objet est offert dès le début de l'aventure, cependant il peut être récupéré plus tard dans le jeu, quelle que soit l'édition.