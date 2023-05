Vous trouverez ci-dessous les notes de patch (le 9 mai pour les versions consoles et dès que possible sur PC) :



Dès le mardi 9 mai, pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Star Wars Jedi: Survivor, et plus tard dans la semaine pour la version PC.-(PC uniquement) Mise à jour du comportement d’occlusion du raytracing, réduisant les temps morts-(PC uniquement) Mise à jour des budgets de diffusion qui permet d'atténuer les problèmes de traversée-(PC uniquement) Amélioration des performances de certains effets visuels.-(PC uniquement) Mise à jour de la gestion des données lors du basculement vers le raytracing améliorant ainsi les performances hors raytracing-(PS5 uniquement) Correction d’une inadéquation dans les valeurs HDR qui entraînait un affichage incorrect des configurations HDR pour les utilisateurs PS5-Correction de diverses erreurs de sauvegarde-Соrrесtіоn d'un рrоblèmе de diffusion, quі роuvаіt аbоutіr à un éсrаn nоіr lors de certains ѕсénаrіоѕ-Соrrесtіоn d'un рrоblèmе lіé à l'unе dеѕ bоuсhеѕ d'аérаtіоn dаnѕ lа zone des Flèches de pierre-Correction audio lors d’un moment narratif où la musique était incorrecte-Соrrесtіоn d'un рrоblèmе lіé au sabre laser qui ne s’affichait pas correctement dаnѕ сеrtаіnѕ ѕсénаrіоѕ-Correction d'un scénario où le joueur voyait sa progression se bloquer dans le Lucrehulk-Correction d'un bug d’ascenseur où le joueur pouvait tomber, ce qui pouvait bloquer sa progression-Correction d'un bug à cause duquel Rayvis devenait imbattable-Correction d'un grave problème d'animation qui interrompait une séquence narrative de fin de partie-Correction d'un bug de collision à cause duquel les joueurs pouvaient rester coincés à l'intérieur d'une salle de méditation-Ajout d'une note expliquant que certaines capacités de BD-1 ne sont pas disponibles en combat-Amélioration du défilement du texte-Corrections mineures dans les traductions-Diverses corrections de crash-De plus, voici quelques problèmes connus des équipes sur lesquels elles travaillent actuellement :-(PC uniquement) Amélioration des performances sur les processeurs plus récents i7 et i9-(PC uniquement) Amélioration générale des performances pour améliorer l'utilisation du CPU et du GPU tout en réduisant les temps morts, avec et sans raytracing.-(PC uniquement) Amélioration de certains accrochages qui peuvent être attribués au streaming des données de raytracing, aux assets et à une lacune dans nos shaders préconstruits.