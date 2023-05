Wētā Workshop est ravi de s'habiller et de rejoindre la Justice League™ de Zack Snyder. Pour célébrer la sortie de cette version très attendue, nos sculpteurs se sont affairés à donner vie aux Super Héros et aux Super Méchants sous forme de sculptures très émouvantes. Les fans de l'univers DC ont fait campagne pour voir la vision de Zack Snyder du film qui rassemblerait enfin des héros pour défendre la Terre de sa menace la plus grave.

Weta déballe du lourd pour une belle collection de figurines de la justice League. Avec pour commencer, le Batman de Batflek Ui impose sa race.Dimensions:10,62" x 14,56" x 7,08" (L x H x P) 27 cm x 37 cm x 18 cmLester:5,159 livres (2,34 kg)Pour le prix , c'est hyper correct ou alors j'ai mal vu, 399.99 pour une statue en résine de 40cm, c'est donné. Par contre, il y n'a aura pas de nombre limité, dans qu'il y a de demande, ouil y aura de l'offre.