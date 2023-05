On continue avec Gran Turismo le film est un trailer Japonais qui nous en dévoile un peu plus.Pour rappel, Sony a offert la réalisation à Neill Blomkamp (bordel j'ai peur que ce film soit de la merde). Au casting, nous retrouverons Archie Madekwe : Jann Mardenborough, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou et Geri Halliwell-HornerLe film sera en salle le 11 Août aux US.

Le jeune Jann Mardenborough est fan d'automobile depuis l'enfance et joueur assidu des jeux vidéo Gran Turismo. Il va ensuite appliquer ses compétences à des compétitions du monde entier sur la route pour devenir un véritable pilote de voiture de course. Il va être entrainé par Jack Salter.

posted the 05/03/2023 at 07:03 AM by leblogdeshacka