Quand Wes Anderson s'attaque à une réinterprétation de la saga de Georgs Lucas via une AI, celà donne "The Galactic Menagerie" et c'est vraiment classe. Dans le pire style du réalisateur, avec de nombreux traits supposés pour lesquels le cinéaste est connu, notamment la symétrie, les couleurs pastel, la narration sardonique, l'attention minutieuse portée aux détails et l'humour décalé .Le casting simulé comprend également les habitués d'Anderson Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Defoe, Ed Norton, Timothée Chalamet et Owen Wilson dans le rôle de Dark Vador.