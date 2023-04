Les sorties du mois de Mai sur Apple TV+ sont dévoilés et comme souvent, nous aurons peu de programme, mais des programmes de qualitésSilo– Série (Saison 1)Silo raconte l’histoire des dix mille derniers habitants de la Terre, qui vivent à un kilomètre sous la surface pour se protéger d’un monde toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit, et quiconque essaie de percer ce secret risque sa vieCity On Fire – Saison 1« City on Fire » s’ouvre sur le meurtre d’une étudiante à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha est seule, il n’y a aucun témoin et quasiment aucune preuve matérielle. Alors que le groupe de ses amis se produit dans son club préféré, elle décide de les quitter pour se rendre à un mystérieux rendez-vous, leur promettant de revenir. C’est la dernière fois qu’ils la verront. L’enquête sur le meurtre de Samantha établit un lien entre une série de mystérieux incendies, la scène musicale de la ville et une riche famille d’agents immobiliers des quartiers chics qui croule sous les secrets.Still : A Michael J. Fox Movie – Documentaire« STILL: A Michael J. Fox Movie » retrace la vie publique de Michael J. Fox, pleine de frissons nostalgiques et de coups d’éclat cinématographiques, mais aussi sa vie privée jamais dévoilée, notamment les années qui ont suivi le diagnostic de la maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans.High Desert – ComédiePrehistoric Planet – DocumentairePlatonic – Saison 1