Après la statuette de Batman et la statue taille réelle toujours de Batman, voici venir le héros du film The Flash. Vous l'aurez compris, il s'agit de Supergirl, euh non de Flash.La figurine est toujours en résine, 30cm de hauteur et elle coûte toujours 250€.Pour ceux qui voudraient une statuette de Supergirl, je pense que c'est cuit. J'ai rien vu sur l'héroïne de Krypton.