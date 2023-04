Cette nouvelle itération dans la franchise Monsterverse fait suite à la confrontation explosive de Godzilla vs Kong avec une toute nouvelle aventure cinématographique, opposant le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla à une menace colossale non découverte cachée dans notre monde, défiant leur existence même - et la nôtre. Le nouveau film épique approfondira l’histoire de ces Titans, leurs origines et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en levant le voile sur la bataille mythique qui a contribué à forger ces êtres extraordinaires et à les lier à l’humanité pour toujours.

Le nouveau film sur Kong, Godzilla x Kong: The New Empire, se dévoile avec un trailer en attendant sa sortie en 2024.Godzilla x Kong: The New Empire est le cinquième film de la franchise MonsterVerse et voit les légendaires Titans Godzilla et Kong faire équipe pour faire face à une menace si terrifiante qu’aucun des deux ne pourrait survivre seul.La date de sortie est prévue pour le 15 mars 2024 aux US.