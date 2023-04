Les geeks aiment bien dire qu’ils ont « LV+1 » dès qu’ils fêtent leur anniversaire. Mais passer le cap du LV-40 est-il finalement gage de progression ? Que deviennent les héros aux cheveux poivre-sel ayant passé LV-40 dès lors que débarquent de fringants petits jeunes imberbes LV-22 ? Peuvent-ils encore rivaliser physiquement ? Peuvent-ils encore séduire les nymphettes qui rejoignent la guilde ? Bref, prendre du galon est-il sincèrement une bonne chose ? Quand la crise de la quarantaine est vécue par un héros de RPG, ça donne Daron Quest...



Daron Quest un one-shot (histoire complète en un tome) au style graphique ultra-réaliste et dynamique. Découvrez l'humour décapant de Satoshi Minagawa dans cette parodie qui saccage les codes des RPG !







LES AUTEURS

Satoshi Minagawa est scénariste de nombreux mangas d’aventure et de science-fiction au Japon. C’est sa première collaboration avec Yoshimi Nanjô, le spécialiste du manga d’humour et au trait ultra-réaliste. Yoshimi Nanjô est déjà édité par Omaké Manga en France via le titre Ban le bouseux (série disponible en 4 tomes).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Titre : Daron Quest

Auteurs : Satoshi Miyagawa, Yoshimi Nanjô

Parution : 25/05/2023

Nombre de pages : 164

Format : 12,8 x 18,2 cm

Prix public : 7,9 €

DARON QUEST de Satoshi Miyagawa (scénario) et Yoshimi Nanjô (dessins)aux éditions Omaké MangaEn librairie le 25 mai