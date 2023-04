Ce mode basé sur le scoring pousse les joueurs à optimiser encore et toujours leurs stratégies pour faire face à des vagues d’ennemis de plus en plus féroces. Leurs prouesses vont permettre de débloquer de nouvelles zones de combat et de nouveaux personnages à incarner.



À noter que le joueur peut récupérer sur son passage des orbes verts lui faisant gagner de précieuses secondes ou encore des losanges jaunes liés au mode massacre. Lorsque le joueur active le mode massacre, ses capacités de base, comme la puissance de ses attaques et sa vitesse de déplacement, augmentent fortement pendant un certain temps ! Il peut aussi obtenir des points supplémentaires et chaque ennemi éliminé dans ce mode fait gagner quelques secondes en plus. Le mode massacre s’accumule avec le temps en éliminant des ennemis et en parant des attaques.

Le mode Mercenaires de Resident Evil 4 Remake est maintenant disponible et ce gratuitement.Resident Evil 4 proposera ultérieurement et gratuitement un mode VR actuellement en développement sur PS5/PSVR2.