Le Pass Warner arrive sur Prime Video à partir du 16/03, avec des corners qui s’ajoutent tout le mois et jusqu’au 3 avril.Au programme :- Game of Thrones en 4K- House of the Dragon- The White Lotus- Euphoria- The Gilded Age- Chernobyl- True Blood- Sex & the City- Rick & Morty- Harley Quinn…En tout, 9,99€ par mois.