L’histoire originale de Suicide Squad: Kill the Justice League se déroule dans l’immense ville en monde ouvert de Metropolis et met en scène les quatre super-vilains de l’univers DC affrontant une invasion extraterrestre et les super-héros de DC, qui sont maintenant voués à détruire la ville qu’ils avaient juré de protéger. En plus de cela, les membres de la Suicide Squad doivent faire attention aux explosifs mortels implantés dans leurs têtes, qui pourraient se déclencher au moindre signe de dissidence.

Les membres de l'équipe possèdent tous leurs propres talents et des capacités de déplacement améliorées qui leur permettent d'explorer librement le monde ouvert dynamique de Metropolis, ainsi qu'une vaste sélection d'armes à personnaliser et de compétences à maîtriser.



Affrontez la Justice League seul ou entre amis avec le multijoueur en coop.



Ne jouez pas au héros.

D'après le très informé Jason Schreier, le jeu Suicide Squad : Kill the Justice League serait retardé à fin 2023.