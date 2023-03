Chacun a une couleur favorite, une couleur qui nous parle plus que les autres. Chez Xbox, le vert a toujours eu une place spéciale. C’est pour cette raison que nous sommes heureux d’annoncer la manette sans fil Xbox Velocity Green, qui arbore notre couleur signature. Il s’agit du dernier ajout en date dans notre collection de manettes sans fil colorées, elle vient rejoindre les manettes que les fans adorent comme les Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink et Electric Volt. La manette sans fil Velocity Green dispose de toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour atteindre les meilleures performances en jeu et ajoute une touche de couleur pop à votre expérience.

