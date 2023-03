Un déluge de balles chorégraphié : semez la destruction tout en gardant le contrôle sur vos armes et sur votre corps. Tournez-vous et utilisez vos mains de manière indépendante pour viser deux cibles prioritaires directement, ou planifiez un ricochet à l'angle parfait pour régler son compte à un gangster qui n'aura rien vu venir

Un peu de variété : pour changer des phases frénétiques de course et de tir, vous pourrez profiter de séquences encore plus dynamiques telles qu'une poursuite en moto, ou bien ralentir le rythme pour résoudre une série d'énigmes astucieuses (et probablement mortelles) basées sur la physique

Levez le pied et affichez vos exploits: lorsque l'action devient trop intense, accordez à vos nerfs un instant de répit et prenez le temps de viser en activant le ralenti. Et pour partager facilement les moments les plus invraisemblables de votre aventure sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le générateur automatique de GIF intégré au jeu !

Le jeu My Friend Pedro, s'apprête à sortir sur Switch dès le 5 Mai 2023.